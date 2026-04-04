Ορκίστηκαν Σχοινάς, Λαζαρίδης και Τουρνάς μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης (pics)

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν σήμερα οι κ.κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Μακάριος Λαζαρίδης και Ευάγγελος Τουρνάς τις θέσεις του υπουργού και υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, αντίστοιχα.

Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης - παραλαβής στα σχετικά υπουργεία.

Λίγο πριν τις 10:30 έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Μαργαρίτης Σχοινάς με την οικογένεια του, ο οποίος απέφυγε να κάνει δηλώσεις, αρκέστηκε μόνο στο να πει «δουλειά μόνο». Λίγο μετά έφτασε και ο Βαγγέλης Τουρνάς με τη σύζυγο και το παιδί του. Υπογράμμισε πως «τώρα είναι ώρα ευθύνης» και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό που του εμπιστεύτηκε τα καθήκοντα στην Πολιτική Προστασία. Τελευταίος έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, μόνος του, ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Αναλυτικά οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

- Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

- Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

- Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

- Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

3) Υπουργείο Υγείας

Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο.