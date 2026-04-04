Μ. Σχοινάς: Στόχος μας η συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα

Πραγματοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου η τελετή παράδοσης και παραλαβής μεταξύ του απερχομένου Κώστα Τσιάρα και του νέου υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εκτός του Γιάννη Ανδριανού που παραμένει, αναλαμβάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης στη θέση του Χρήστου Κέλλα.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς στις πρώτες του δηλώσεις ως νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε:

«Έρχομαι μαζί με τον Μακάριο τον Λαζαρίδη να πατήσουμε πάνω σε αυτό το γερό σανίδι που έχτισαν οι προκάτοχοί μας. Ένα σανίδι απαραίτητο για τα επόμενα βήματα, για τα όποια επόμενα βήματα.

Η ευθύνη θα είναι δική μας. Το πρώτο από αυτά τα βήματα είναι φυσικά να ολοκληρώσουμε και να λειτουργήσουμε Το νέο σύστημα πληρωμών, ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε και όπως δεσμευτήκαμε με την πολύτιμη συνεργασία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του προέδρου της Αρχής, του Γιώργου του Πιτσιλή.

Νομίζω ότι αυτό είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων.

Δίπλα σ αυτό, επόμενο βήμα είναι να δοθούν λύσεις επαρκείς, ικανοποιητικές, που θα σέβονται τις αρχές της προάσπισης της δημόσιας υγείας των πολιτών και φυσικά την τήρηση του νόμου στην ελληνική κτηνοτροφία για τις επιδοτήσεις.

Εδώ ο Μακάριος θα έχει τον ιδιαίτερο λόγο και την ιδιαίτερη ευθύνη να διαχειριστεί αυτό το ολοένα και πιο απαιτητικό σύνθετο πρόβλημα.

Το δεύτερο βήμα είναι να ενεργοποιήσουμε κάθε εργαλείο, κάθε πόρο και κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας σε εθνικό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο για να πετύχουμε τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας.

Η συγκυρία είναι καλή. Οι πλανήτες στοιχίζονται στη σωστή τροχιά. Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει την περίοδο 2028 2034.

Και βρισκόμαστε στην περίοδο η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ακουμπήσει και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα αποφασιστούν οι νέοι κανονισμοί βάσει των οποίων θα διατεθούν οι νέοι πόροι.

Είναι μια μεγάλη λοιπόν ευκαιρία αυτή η συγκυρία, όπως σωστά το είπε ο πρωθυπουργός, να πάψει αυτό το υπουργείο να είναι απλώς ένα υπουργείο Πληρωμών, αλλά να γίνει το εφαλτήριο, ο καταλύτης για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα».