Η «νεκρή Μαρία» και το υπαρκτό προσφυγικό πρόβλημα

Αφού καταφέραμε να σκοτώσουμε το «δράκο» της προσφυγοπούλας μικρής Μαρίας, η οποία πέθανε ανήμερα Δεκαπενταύγουστου από δάγκωμα σκορπιού στη νησίδα του Έβρου - και την έθαψε με το άψογο μανικιούρ της η «πρόσφυγας» Μπαϊντά αφού πρώτα μετέφερε μέσω του BBC, του Spiegel κ.λπ. το δράμα – ήρθε και το «δρακάκι» για τις ελληνικές δολοφονικές μεθόδους pushbacks.

Η τελευταία δημοσιογραφική καταγραφή του BBC ομολογουμένως διαθέτει μια πιο ενδιαφέρουσα πλοκή. Τέτοια που να δικαιολογεί και το 12ωρο καραούλι που έστησε η δημοσιογράφος στον Έλληνα πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες, για να τον ρωτήσει αν ξέρει ότι προσλαμβάνουμε Πακιστανούς, Αφγανούς και Σύρους νίντζα για να καταδιώκουν άλλους μετανάστες στον ‘Εβρο.

Πηγή και αφετηρία για την έρευνα, ένας διακινητής που αφού τσακώθηκε με τους συνεργάτες του ( σσ ίσως ήταν πιο ευαισθητούλης από τους άλλους κακούς διακινητές) έστειλε ένα βίντεο που δείχνει κακομεταχείριση μεταναστών από «μισθοφόρους» οι οποίοι, σύμφωνα με τις «μαρτυρίες» και τα «πειστήρια», προσλαμβάνονται από την Ελληνική Αστυνομία. Στο ρεπορτάζ σημειώνεται βεβαίως, ότι το ΒΒC δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει το περιεχόμενο του βίντεο του «καλού» διακινητή, όμως αναφέρει πως οι εικόνες συμβαδίζουν με τις «μαρτυρίες» από ανεξάρτητες αρχές.

«Αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται, κατά κύριο λόγο, σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» απάντησαν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Υπογράμμιζαν επίσης ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές πως «η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα επιτρέψουν επανάληψη των ''λαθών'' του παρελθόντος με μαζικές αφίξεις προσφύγων».

Η ιστορία των κουκουλοφόρων, υπήρχε πάντως και σε ρεπορτάζ του ίδιου μέσου και πριν από έξι χρόνια - το Δεκέμβριο του 2020 - όπου φιλοξένησε τη μαρτυρία ενός αγοριού πως κάποιοι, ντυμένοι νίντζα, προσπάθησαν να τους βάλουν πίσω στη βάρκα να τους στείλουν στην Τουρκία. Τον Ιούνιο του 2024 άλλη έρευνα, στηριζόμενη σε μαρτυρίες ενός Καμερουνέζου και ενός Σομαλού, μιας ερευνητικής δημοσιογράφου στη Σάμο, η οποία απέσπασε πληροφορίες από ένα «μέλος των ελληνικών ειδικών δυνάμεων» τον οποίο ψάρεψε μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Tinder και που της εξομολογήθηκε - άγνωστο σε ποια στιγμή - ότι οι εντολές απώθησης «ήταν κατευθείαν από τον υπουργό». Στις ίδιες πηγές και ένας Αυστριακός ακτιβιστής ονόματι Φαγιάντ Μούλα, που κατήγγειλε έναν μυστικό αστυνομικό ότι τον εμπόδισε στη Λέσβο από το να πράξει τα δέοντα!

Θα σκεφτεί κάποιος, είναι δυνατόν ένα τόσο αξιόπιστο μέσο όπως το BBC να πέφτει «θύμα» – όπως με τη μικρή Μαρία - διακινητών και σύγχρονων δουλεμπόρων, ψευδών ή κατασκευασμένων ιστοριών, σατανικής σπερμολογίας και βαρύτατων κατηγοριών οι οποίες, στόχο έχουν να πληγεί επί τούτου η εικόνα μιας χώρας, ενός λαού, και μιας κυβέρνησης;

Η αυθόρμητη απάντηση θα ήταν ένα καθαρό ΟΧΙ αν και το BBC – όπως κατά καιρούς και άλλα δυτικά ΜΜΕ – δεν είχαν δώσει αφορμές. Ρεπορτάζ που στη μισή δόση αλήθειας φορτώνονται δράκους και σενάρια εξυφασμένα από κύκλους, που φαίνεται ότι λατρεύουν να μισούν την Ευρώπη και είναι ικανοί να προσφέρουν όλες τις καλές υπηρεσίες τους, για να πέσει το κάστρο από μέσα, απ΄έξω από τα πλάγια. Απ όπου τέλος πάντων φανεί πιο μπόσικο.

Το ΒΒC πολύ πρόσφατα εξέθεσε το καλό όνομά του εις διπλούν. Με την κοπτο- ραπτική σε βίντεο του Τραμπ, ώστε να φαίνεται ότι υποκίνησε ξεκάθαρα την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο. Αλλά και με την επιδεικτική «αμεροληψία» του, έναντι των τρομοκρατών της Χαμάς. Ακόμη και την ώρα της σφαγής των εκατοντάδων αθώων θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου, ο ειδησεογραφικός οργανισμός με ευαγγελική συνέπεια, μετέδιδε ανακοινώσεις, αναλύσεις και διαγγέλματα των τρομοκρατών της Χαμάς, φιλοξενούσε φιλο-χαμασίτες και υπερασπιστές των αρχών τους. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που η βρετανική κυβέρνηση είχε προβεί σε δημόσια αποδοκιμασία. Ο Υπουργός Άμυνας είχε με οξύ τρόπο καταγγείλει τη δήθεν ουδετερότητα θυμίζοντας: « Η Χαμάς βγήκε έξω και έσφαξε αθώους ανθρώπους, βρέφη, παιδιά, θεατές φεστιβάλ… δεν είναι μαχητές, είναι καθαρότατα τρομοκράτες και είναι άξιο προσοχής να βλέπεις στην ιστοσελίδα του ΒΒC να μιλούν για ένοπλους μαχητές και να μην τους αποκαλούν τρομοκράτες».

Η προστασία της φήμης των ΜΚΟ, των δικτύων διακινητών, της Χαμάς, των λοιπών «μαχητών- τρομοκρατών», του αντιευρωπαϊσμού και της απαξίωσης των θεσμών των δυτικών δημοκρατιών δεν γίνεται τζάμπα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και καταγγελίες της άλλης πλευράς, απορροφά πολλά κονδύλια, πολύ κόπο και πολύ κόσμο… με υψηλές ανθρωπιστικές αξίες και μεγάλη πίστη στις αρχές του δυτικού κόσμου.