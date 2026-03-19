MRB, Metron Analysis

Σταθερή άνοδο παρουσιάζει η ΝΔ σε δύο δημοσκοπήσεις, της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open και της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, που είδαν το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Πέμπτης.

Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας εκτοξεύεται στις 17,1 μονάδες, με το κόμμα να φτάνει στο 31,1% επί του συνόλου, σύμφωνα με τη μέτρηση της MRB. Η εικόνα αυτή, σταθερή από την έναρξη του πολέμου, συνάδει με τις θέσεις της κοινής γνώμης, καθώς το 70% συμφωνεί με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, ζητώντας παράλληλα να αποφευχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στη σύρραξη στον Περσικό Κόλπο.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει άνοδο 1,3 μονάδων, επανερχόμενο και σταθεροποιούμενο στη δεύτερη θέση με 14% από 12,7%. Η άνοδος του συνδυάζεται με απώλεια 2,6 μονάδων για την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία υποχωρεί από 13,2% στο 10,6%. Το κόμμα Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση, ενώ η Ελληνική Λύση περιορίζει τις απώλειες στο -1,2%, φτάνοντας 11,5% στην εκτίμηση ψήφου.

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα είναι στο 24,9%, σημειώνοντας άνοδο 2,6%, ενώ στο 11,2% είναι το ΠΑΣΟΚ και στο 9,2% η Ελληνική Λύση. Ακολουθεί με 8,5% η Πλεύση, με 6,5% το ΚΚΕ, με 3,7% ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η MRB διαμορφώνει μια οκτακομματική Βουλή, με τη Φωνή Λογικής και τη Νίκη να εξασφαλίζουν 3% έκαστη. Η αδιευκρίνιστη ψήφος – αναποφάσιστοι, λευκό, άκυρο και αποχή – μειώνεται κατά 3,6 μονάδες από τα τέλη Ιανουαρίου, παραμένοντας όμως γύρω στο 20%.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει το ποσοστό του κατά 1,4 μονάδες, φτάνοντας 24,6%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ενισχύεται κατά 0,6 μονάδες, παραμένοντας 4ος με 5,1%. Παρά τη σημαντική πτώση της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει 2η με 9,1%.

Η απόφαση του Ανδρουλάκη να αποπέμψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ βρίσκει σύμφωνους έναν στους πέντε, ενώ πάνω από τέσσερις στους δέκα διαφωνούν. Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές, το 36,9% συμφωνεί, το 31,5% διαφωνεί και το 31,6% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Η απόφαση της κυβέρνησης να στείλει φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο συγκεντρώνει 69,8% αποδοχή, ενώ η αποστολή Patriot στην Κάρπαθο 67,7%. Το 51,6% θεωρεί σωστή την πρωτοβουλία για πλαφόν στα κέρδη εταιρειών σε καύσιμα και τρόφιμα.

Θετικά βλέπει η πλειοψηφία και τα μέτρα για το πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα εν μέσω της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε ποσοστό 51,6% έναντι 45,2% που έχει αντίθετη άποψη.

Όσον αφορά τη στάση του πρωθυπουργού, το 68,2% ζητά ουδετερότητα, το 16,4% επικρίνει τις ενέργειες Τραμπ-Νετανιάχου και μόλις το 10,4% υποστηρίζει ΗΠΑ-Ισραήλ. Παράλληλα, διαφωνούν σε ποσοστό 65,2% να στείλει το ΝΑΤΟ ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Metron Analysis: Στις 17,5 μονάδες η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου, φτάνοντας το 31,1% σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική μέτρηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Στην ίδια δημοσκόπηση, η διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ αυξάνεται στις 17,5 μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 13,6%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ και ΜεΡΑ25 με 4,6% έκαστο, η Φωνή Λογικής με 4%, ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 2,1%, η Νέα Αριστερά και η Νίκη με 2% έκαστο, οι Σπαρτιάτες με 0,8%, και τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 8,2%.

Στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα εμφανίζονται ως εξής: ΝΔ 23,8%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, ΠΑΣΟΚ 10,4%, ΚΚΕ 6,2%, Σπαρτιάτες 0,3%, Ελληνική Λύση 6,8%, Νίκη 1,5%, Πλεύση Ελευθερίας 8%, ΜεΡΑ25 3,5%, Νέα Αριστερά 1,6%, Φωνή Λογικής 3,1%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,6%.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας με 5% έκαστος, η Μαρία Καρυστιανού και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3% έκαστος, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2% και ο Γιάννης Βαρουφάκης με 1%. Η επιλογή «Κανένας» συγκεντρώνει το 31%, παραμένοντας η πλέον διαδεδομένη απάντηση μεταξύ των πολιτών.

Και σε αυτήν τη δημοσκόπηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 81% αρνητική αξιολόγηση, 13% θετική, 4% δηλώνουν «ούτε το ένα ούτε το άλλο» και 2% «δεν ξέρω/δεν απαντώ». Η κυβέρνηση λαμβάνει 27% θετική αξιολόγηση, ενώ το 68% την κρίνει αρνητικά.

Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το 72% των πολιτών θεωρεί ότι η επίθεση εναντίον του Ιράν δεν είναι δικαιολογημένη, ενώ μόλις το 24% τη χαρακτηρίζει «δικαιολογημένη».