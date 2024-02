Η ευρωπαϊκή ναυτιλία στο επίκεντρο συνομιλιών Χρ. Στυλιανίδη - Γερμανού υπ. Μεταφορών

Η ενίσχυση των δύο βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, η πράσινη μετάβαση της ΕΕ, το διεθνές πρόβλημα της έλλειψης ναυτικού δυναμικού, αλλά και η συμμετοχή Ελλάδας και Γερμανίας στην ευρωπαϊκή αποστολή «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, τέθηκαν επί τάπητος, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (29/2) στο Βερολίνο, ανάμεσα στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Στυλιανίδη, και τον Γερμανό υπ. Μεταφορών, Φόλκερ Βίσινγκ. Αποφασίστηκε, επίσης, η σύσταση Ομάδας Εργασίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας δύο βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Από πλευράς του, ο Στυλιανίδης δήλωσε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον ομοσπονδιακό υπουργό Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ. Μεταξύ των στόχων της επίσκεψης του Στυλιανίδη στην Αίγυπτο, ήταν η αναθέρμανση των διμερών σχέσεων στον τομέα της ναυτιλίας και η άρση της εντύπωσης ότι η Ελλάδα ενδεχομένως επιδιώκει τη «νότια συμμαχία», όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Great to meet in #Berlin Dr. Volker Wissing, Minister of Digitalisation & Transport of #Germany



We had productive discussion about effective ways to tackle challenges facing the maritime sector & agreed to enhance our already strong cooperation bilaterally and within #IMO pic.twitter.com/Y41HGucpF5