Η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες που εξελέγησαν το απόγευμα της Πέμπτης (06/06) ως μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καθώς ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση. Μιλάμε για την περίοδο 2025 με 2026 και για μια από τις πλέον κρίσιμες και απρόβλεπτες μεταπολεμικές συγκυρίες, κάτι που καθιστά τον νέο ρόλο της χώρας μας ακόμη πιο σημαντικό.

Η ελληνική διπλωματία ενισχύεται και η Ελλάδα αναβαθμίζεται και μπαίνει στο λεγόμενο κλειστό κλαμπ των χωρών που έχουν ουσιαστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, όμως είναι και παράλληλα μια μεγάλη ευθύνη καθώς απαιτείται η τήρηση λεπτών ισορροπιών, συστηματικός προγραμματισμός, εγρήγορση και ανακλαστικά για την διαμόρφωση εθνικών θέσεων σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές θέσεις αλλά και τους συσχετισμούς στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η Ελλάδα μετά από μια πολύμηνη επιτυχημένη εκστρατεία επαφών, ενίσχυσης των συμμαχιών και προβολής της διπλωματικής ισχύος, κατάφερε να λάβει 182 ψήφους. Οι άλλες 4 χώρες που εξελέγησαν είναι η Δανία, το Πακιστάν, ο Παναμάς και η Σομαλία.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, για το αποτύπωμα της χώρας μας στον κόσμο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπερψήφισε την χώρα μας. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό δείχνει το σημαντικό κεφάλαιο που διαθέτει η Ελλάδα στον κόσμο, στο διεθνές περιβάλλον» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας της ψηφοφορίας.

«Θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ για να ενισχύσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια και να διασφαλίσουμε ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αναδυόμενες προκλήσεις», αναφέρει σε ανάρτησή του στο "Χ" το ΥΠΕΞ, όπου ενημερώνει ότι η Ελλάδα εξελέγη σήμερα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-26.

#Greece understands the great int'l responsibility. We will work along with UN m-s to strengthen peace & security and ensure that global governance can effectively address emerging challenges.