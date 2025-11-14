Η βελόνα Ανδρουλάκη που πάει στη λάθος κατεύθυνση και το μυθιστόρημα Τσίπρα

Κατά μέτωπον αναμέτρηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί είναι οι δύο άξονες, που ως φαίνεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να σχεδιάσει τη στρατηγική του, στην αρχή μιας μακράς πορείας σχεδόν 16 μηνών, έως την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, στην οποία, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, βασικός του αντίπαλος είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την ώρα, που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τάσεις ενίσχυσης τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΠΑΣΟΚ - παρότι η μεταξύ τους διαφορά παραμένει στις 15-16 ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς αυτό το χάσμα να περιορίζεται - Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης είχαν την πρώτη τους «μονομαχία» στη Βουλή, μετά από αρκετό καιρό, με επίκεντρο το θέμα της ακρίβειας, που αναδεικνύεται σε όλες τις μετρήσεις ως το μείζον για τους πολίτες.

Με τη φράση «δεν είμαι ο Χάρυ Πότερ» και την υπενθύμιση των συνθηκών υπό τις οποίες η κυβέρνηση κινήθηκε από το 2019 έως σήμερα - τι παρέλαβε από την περίοδο των μνημονίων, την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που οδήγησε στην ενεργειακή κρίση - ο κ. Μητσοτάκης πρόταξε την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη μείωση των φόρων και την πτώση της ανεργίας, ως κεντρικές δεσμεύσεις της κυβέρνησής του, που υλοποιούνται, δίνοντας έμφαση στα μέτρα που μπαίνουν πλέον σε φάση υλοποίησης, όπως η νέα φορολογική κλίματα από την οποία η μεσαία τάξη, οι νέοι και οι οικογένειες με παιδιά είναι οι πλέον ευνοημένοι, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες ακόμη δεν έχουν δει στην πράξη τα οφέλη αυτά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης, όμως, επιχείρησε να αναδείξει εκ νέου την έλλειψη ουσιαστικής αντιπρότασης από το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας τη θετική του ψήφο στα μέτρα της κυβέρνησης, τη στιγμή, που υπόσχεται επιπλέον παροχές, χωρίς να εξηγεί τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας ότι δεν απευθύνεται στον κ. Ανδρουλάκη, αλλά στους πολίτες, αναγνωρίζοντας την ισχυρή πίεση που αντιμετωπίζουν στα οικονομικά τους.

«Κορυφαία προτεραιότητα μας είναι η άμυνα στην ακρίβεια», τόνισε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι το μέρισμα της ανάπτυξης είναι στόχος να φτάσει σε όλους. Κατηγόρησε εμμέσως την αντιπολίτευση για fake news, αντιτείνοντας ότι η κυβέρνηση βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, ζήτησε να σταματήσει η καταστροφολογία και επανέφερε στην επιχειρηματολογία την ανάγκη τήρησης των δημοσιονομικών ορίων.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε για μια ακόμη φορά τις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ, λέγοντας, μάλιστα, ότι «αυτή τη στιγμή η οικονομία δεν αντέχει οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ» και επιμένοντας στην άποψη ότι «η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι τη μείωση δεν την καρπώνεται ο καταναλωτής αλλά ο έμπορος».

Θέτοντας και το πολιτικό πλαίσιο της αντιπαράθεσης του κόμματός του με το ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε «βολές» προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας «γίνεται μια συζήτηση για την κολλημένη βελόνα στο κόμμα σας. Μακάρι να ήταν κολλημένη αλλά πάει στη λάθος κατεύθυνση γιατί δεν λέτε να μάθετε από τα λάθη της αντιπολίτευσης χρησιμοποιώντας παραπλανητικό λόγο παρουσιάζοντας μια χώρα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Το κλίμα σύγκρουσης, που εντείνεται, μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, γίνεται πλέον αντιληπτό σε κάθε θέμα της επικαιρότητας. Με απαρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι τόνοι έχουν ανέβει για την οικονομία και την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Άγνωστο Στρατιώτη, έως και τις βεντέτες στην Κρήτη.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει επιλέξει να απαντά σε κάθε επίθεση, που δέχεται, αλλά και να αναδεικνύει «φάουλ» στα οποία θεωρεί ότι υποπίπτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με χαρακτηριστική την αντιπαράθεση για τα εγκλήματα τιμής, όπως τα χαρακτήρισε ο κ. Ανδρουλάκης, στην Κρήτη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετείται λέγοντας ότι «ποια βεντέτα; στυγνή δολοφονία είναι».

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιμένει στην απουσία εναλλακτικής και κοστολογημένης πρότασης διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ και τη Χαριλάου Τρικούπη να ζητά πολιτική αλλαγή, αναμένεται να οξυνθεί, με «επίδικο» τη συσπείρωση των εκλογικών τους δυνάμεων, την ώρα, που σε όλες τις δημοσκοπήσεις η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει ή ξεπερνά το 20%.

Οι ίδιες μετρήσεις δείχνουν ακόμη τη «ψαλίδα» μεταξύ των δύο, να παραμένει αναλλοίωτη, με τη ΝΔ να κατορθώνει να σπάει οριακά το κρίσιμο φράγμα του 30%.

Μετά τη Real Polls, που τοποθέτησε στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής τη ΝΔ στο 30,6%, σημειώνοντας άνοδο κατά σχεδόν τρεις μονάδες από τον προηγούμενο μήνα, όπου καταγράφηκε στο 27,7% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,9% από 10,4%, η Opinion Poll αποτύπωσε τη ΝΔ στο 30.2%, με ανεπαίσθητη άνοδο κατά 0.1% σε σχέση με την έρευνα Οκτωβρίου και το ΠΑΣΟΚ στο 13.7% με μηδαμινή πτώση 0,1%.

Από το βήμα του συνεδρίου Greece Talks, όμως, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να αποδομήσει το κλίμα που δημιουργείται.

«Δεν νομίζω ότι το βιβλίο αυτό θα βρει τη θέση του στα προς ανάγνωση βιβλία μου» είπε χαρακτηριστικά, αν και παραδέχθηκε ότι θα πληροφορηθεί για το περιεχόμενό του.

«Αλλά δεν νομίζω ότι θα ασχοληθώ πολύ περισσότερο. Εξάλλου, έχω σκληρή προσωπική άποψη για τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται στο βιβλίο» είπε και αναφερόμενος εμμέσως στις αντιδράσεις, που ήδη διατυπώνονται, κατέληξε χαρακτηριστικά «νομίζω θα αφήσω σε άλλους την αποδόμηση αυτού του ενδιαφέροντος μυθιστορήματος, καθώς φαίνεται, το οποίο ετοιμάζεται να εκδοθεί».

Παρότι από πολλούς εκτιμάται ότι μια ενδεχόμενη επιστροφή Τσίπρα θα μπορούσε να επανασυσπειρώσει δυνάμεις της ΝΔ, αναζωπυρώνοντας ακόμη και το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, είναι πλέον σαφές ότι από το κυβερνητικό επιτελείο δεν προτίθενται να ενισχύσουν με έντονη κριτική το προφίλ του πρώην πρωθυπουργού, αναδεικνύοντας τον σε «αντίπαλο» αυτή την ώρα. Είναι εξίσου σαφές, ωστόσο, ότι αν τελικά επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα έργα και οι ημέρες της διακυβέρνησης του, θα επανέλθουν στην πρώτη γραμμή των επιχειρημάτων του Μεγάρου Μαξίμου.