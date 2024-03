Χρ. Σταϊκούρας: Η Αλεξανδρούπολη αποκτά ρόλο καταλύτη για την εφοδιαστική αλυσίδα και το διεθνές εμπόριο

Τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών, με σκοπό την ανάπτυξη της Θράκης, του Έβρου και της Αλεξανδρούπολης, παρουσίασε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο «2ο East Macedonia & Thrace Forum», που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη.

«Η Αλεξανδρούπολη αποκτά ρόλο καταλύτη για την εφοδιαστική αλυσίδα και το διεθνές εμπόριο», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος αναφέρθηκε, εκτενώς, στις ενέργειες που αφορούν στην αξιοποίηση της γεωστρατηγικής αξίας του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, όπως η δυνατότητα δημιουργίας πολυτροπικού διαδρόμου μεταφορών με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και η ανάπτυξη μιας ακόμη γραμμής αλληλεγγύης (solidarity lane), με αντικείμενο τη μεταφορά ουκρανικών προϊόντων.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε αναλυτικά οκτώ πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο για την ανάπτυξη της Θράκης, του Έβρου και της Αλεξανδρούπολης και αφορούν:

«Αυτές τις πρωτοβουλίες έχουμε την ισχυρή βούληση να τις «τρέξουμε» με καλούς ρυθμούς, με ποιότητα και αποδοτικότητα, ώστε να μπορούμε τεκμηριωμένα να ισχυριζόμαστε ότι η χώρα μας ενισχύει τη θέση της ως θετικό παράδειγμα, ως «παίκτης» θετικής μνημόνευσης», κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπνευστές του Συνεδρίου για την εξαιρετική διοργάνωση και για την ευγενική πρόσκληση.

Πρόσκληση να καταθέσω τη συμβολή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της Θράκης, του Έβρου, της Αλεξανδρούπολης.

Γι’ αυτό θα σας μιλήσω για οκτώ (8) συγκεκριμένα ζητήματα.

1ον. Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Η Ελληνική Κυβέρνηση επεδίωξε, εγκαίρως, να αναδείξει και να αξιοποιήσει την δυναμική της γεωστρατηγικής αξίας του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

Ως απόρροια, το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέταξε τον λιμένα στο αναθεωρημένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΤΕΝ-T.

Η χώρα μας, ενταγμένη στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Βαλτικής Θάλασσας - Ευξείνου Πόντου - Αιγαίου Πελάγους, γνωστός ως “3seas corridor”, έρχεται εγγύτερα με χώρες με τις οποίες παραδοσιακά δεν υπήρχε διασύνδεση και συνεργασία.

Παράλληλα, μέσω αυτού του διαδρόμου, δίνεται η δυνατότητα για την ανάπτυξη μιας ακόμη γραμμής αλληλεγγύης (solidarity lane), με αντικείμενο τη μεταφορά ουκρανικών προϊόντων στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

Συνέπεια αυτών, η Αλεξανδρούπολη αποκτά ρόλο καταλύτη για την εφοδιαστική αλυσίδα και το διεθνές εμπόριο.

Στην κατεύθυνση επίτευξης αυτού του στόχου:

§ Ενεργοποιούμε τριμερή συνεργασία με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, για τη δημιουργία πολυτροπικού διαδρόμου μεταφορών.

§ Υποβάλλαμε, τον Ιανουάριο του 2024, πρόταση, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης Connecting Europe Facility (CEF-II), για την ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο.

2ον. Οδική Σύνδεση με Τουρκία.

Διατηρούμε ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας με την γείτονα χώρα, σε πεδία της λεγόμενης θετικής ατζέντας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί συμφωνία με την Τουρκία για την κατασκευή δεύτερης συνοριακής οδικής γέφυρας, στο πέρασμα Κήποι - Ύψαλα, με στόχο την εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης εμπορικής κυκλοφορίας και της ανάγκης ενίσχυσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στη διασυνοριακή περιοχή.

3ον. Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, συμβατικού ποσού άνω των 26 εκατ. ευρώ.

Εκκρεμεί η κατάληψη απαλλοτριωμένων ακινήτων, καθώς και η μετατόπιση των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΥΑΑ εκτός της περιοχής εκτέλεσης του έργου.

Εξαιτίας αυτών των εκκρεμοτήτων, η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται το 2025.

4ον. Μελέτη Φράγματος Δερείου, προϋπολογισμού περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Η κατασκευή του θα προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στην τοπική όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη, αφού επιτυγχάνεται:

§ Άρδευση σημαντικών γεωργικών εκτάσεων, της τάξεως των 400.000 στρεμμάτων, από το Διδυμότειχο μέχρι την Αλεξανδρούπολη.

§ Αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη του φράγματος περιοχών, περιλαμβανομένης της πόλης του Διδυμοτείχου, με έλεγχο των πλημμυρικών απορροών.

§ Ύδρευση οικισμών και βελτίωση της δημόσιας υγείας λόγω της χρήσης ελεγχόμενου πόσιμου νερού.

§ Δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υποβλήθηκε, στις 2 Φεβρουαρίου, το Πρακτικό Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναμένεται η υπογραφή της Απόφασης έγκρισης αυτού.

Έπεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων.

Εφόσον δεν υποβληθούν προσφυγές κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων, η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται το 2ο εξάμηνο του 2024.

5ον. Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη, προϋπολογισμού περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Μετά την καταστροφική θεομηνία του Σεπτεμβρίου του 2017, όπου στον Ξηροπόταμο άλλαξαν τα τοπογραφικά δεδομένα της κοίτης λόγω των προσχώσεων και εκσκαφών που προξένησε η νεροποντή, εγκρίθηκε τροποποίηση της αρχικής μελέτης.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Μαΐου.

Απαιτείται η εξεύρεση πρόσθετης χρηματοδότησης για την κατασκευή του βανοστασίου και του περιμετρικού φωτισμού, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής παροχέτευση του νερού στο υφιστάμενο ήδη αρδευτικό δίκτυο.

Η σχετική πρόσθετη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 1 έτος.

6ον. Αντικατάσταση και Υπογειοποίηση Αρδευτικών Δικτύων ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου, προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ.

Η κατασκευή του έργου θα ωφελήσει σημαντικά περίπου 4.300 παραγωγούς, μέλη του Τ.Ο.Ε.Β..

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τέλος Ιουνίου του 2024.

7ον. Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών 5 Αστυνομικών Διευθύνσεων, ανάμεσα στα οποία και αυτό της Αλεξανδρούπολης, μέσω ΣΔΙΤ.

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», της 1ης Φεβρουαρίου, αναδείχθηκε Προσωρινός Ανάδοχος.

Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο 30 ετών, εκ των οποίων τα 2 έτη αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 28 έτη την περίοδο λειτουργίας.

Το συνολικό εμβαδό υπόγειων και υπέργειων χώρων κτιρίων και υποδομών περιβάλλοντός χώρου για την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης ανέρχεται στα 4.735 τ.μ.

Εκτιμάται η υπογραφή της Σύμβασης μέσα στο 2024.

8ον. Αναβάθμιση Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης.

Ο Αερολιμένας αποτελεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες των Συνδυασμένων Μεταφορών της Θράκης.

Η θέση εγκατάστασής του γειτνιάζει με τις οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές της Αλεξανδρούπολης.

Διαχειρίζεται, τα τελευταία πέντε (5) έτη, κατά μέσο όρο περίπου 16.000 κινήσεις αεροσκαφών σε ετήσια βάση, και διακινεί περισσότερους από 180.000 επιβάτες ετησίως.

Είναι ο μοναδικός αερολιμένας στην Ελλάδα με 24ωρη ετοιμότητα ενεργοποίησης, με προηγούμενη ειδοποίηση 20 λεπτών της ώρας, για την εξυπηρέτηση επιχειρησιακών κρατικών, στρατιωτικών, νοσοκομειακών ή πυροσβεστικών πτήσεων.

Ενδεικτικά, εξυπηρετεί, σε 24ωρη βάση, τις κινήσεις και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες όλων των χωρών του ΝΑΤΟ και του Ελληνικού Στρατού.

Ενώ εξυπηρετεί και τα εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιχειρησιακής δυναμικότητας του Αερολιμένα είναι ότι, στην πρόσφατη μέγα-πυρκαγιά της περιοχής, εξυπηρέτησε περισσότερα από 32 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης, φιλοξένησε 140 μέλη πληρωμάτων και τεχνικών, και διαχειρίστηκε - με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα - περισσότερες από 7.500 κινήσεις αεροσκαφών, χωρίς να επηρεαστούν οι τακτικές εμπορικές πτήσεις και οι άλλες δραστηριότητές του.

Επιδίωξή μας, και προς αυτή την κατεύθυνση ήδη κινούμαστε, είναι η περαιτέρω ενίσχυση του Αερολιμένα.

Αυτές είναι 8 πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε στην αρχή της νέας διακυβέρνησης.

Αυτές έχουμε την ισχυρή βούληση να τις τρέξουμε με καλούς ρυθμούς, με ποιότητα και αποδοτικότητα, ώστε να μπορούμε τεκμηριωμένα να ισχυριζόμαστε ότι η χώρα μας ενισχύει τη θέση της ως θετικό παράδειγμα, ως «παίκτης» θετικής μνημόνευσης.

Παρόντες στο συνέδριο ήταν ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας αλλά και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.

