Χρ. Δήμας: Επίσκεψη την Τρίτη σε εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών στη Θεσσαλία

Εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» σε περιοχές της Θεσσαλίας θα επισκεφθεί, αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.
Τα σημεία της επίσκεψης είναι:
ΠΕ Μαγνησίας:
- 09.00 π.μ. Αλμυρός (Σημείο συνάντησης κόμβος Αλμυρού)
- 9:10 π.μ. Γέφυρα Ξηριά
ΠΕ Λάρισας:
- 10:15 π.μ. Φάρσαλα (Γέφυρα Ενιπέα)
ΠΕ Καρδίτσας:
- 12:00 π.μ. Σοφάδες (Καππαδοκικό)