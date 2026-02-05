Χρ. Δήμας: Επίσκεψη την Τρίτη σε εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών στη Θεσσαλία
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

05/02/2026 • 18:39
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» σε περιοχές της Θεσσαλίας θα επισκεφθεί, αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Τα σημεία της επίσκεψης είναι:

ΠΕ Μαγνησίας:

  • 09.00 π.μ. Αλμυρός (Σημείο συνάντησης κόμβος Αλμυρού)
  • 9:10 π.μ. Γέφυρα Ξηριά

ΠΕ Λάρισας:

  • 10:15 π.μ. Φάρσαλα (Γέφυρα Ενιπέα)

ΠΕ Καρδίτσας:

  • 12:00 π.μ. Σοφάδες (Καππαδοκικό)
