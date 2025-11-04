ALCΟ: To 54% δεν βλέπει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική - «Όχι» σε Τσίπρα από το 62%

Την έλλειψη εναλλακτικής κυβερνητικής προοπτικής καταγράφει η ΑLCO στο β΄ μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha: Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ, που προηγείται στη σχετική ερώτηση χάνει τρεις μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο και πέφτει από το 14% στο 11%. Από την άλλη, τα υπόλοιπα κόμματα «γράφουν» χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, ενώ ο «Κανένας» κερδίζει μία μονάδα και ανεβαίνει στο 54%!

Η διαπίστωση αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την μικρή, αλλά σαφή βελτίωση της εικόνας της κυβέρνησης και - κυρίως - του πρωθυπουργού. Έτσι, μειώνεται μέσα σε έναν μήνα κατά 5 μονάδες το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν «καθόλου ικανοποιημένοι» από την απόδοση του κυβερνητικού σχήματος και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ικανοποιημένοι δηλώνουν οι πολίτες σε ό,τι αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής - το 44% την θεωρεί αποτελεσματική στο αμυντικό και το διπλωματικό πεδίο - ενώ καταγράφεται και ένα 64% συμφωνίας στην πρόταση για την απαγόρευση χρήσης των social media στις ηλικίες κάτω των 15 ετών. Από την άλλη η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι», με το 81% να αναφέρει ότι παραμένει αμείωτη.

Η εικόνα Τσίπρα

To 62% των πολιτών δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου τον Αλέξη Τσίπρα. «Λίγο» δηλώνει το 17%, «αρκετά» το 12% και «πολύ» το 5%.

Το 92% των σημερινών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι εμπιστεύεται «πολύ ή αρκετά» τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ίδιο δηλώνει το 62% των σημερινών ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς. Στο Κίνημα Δημοκρατίας η εμπιστοσύνη στον πρώην πρωθυπουργό φτάνει στο 45%, στην Πλεύση Ελευθερίας στο 33% και στο ΠΑΣΟΚ στο 13%. Σημειώνεται πάντως ότι η ερώτηση δεν εστιάζει στα περί ίδρυσης νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.