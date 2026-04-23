Χάρμα λαϊκισμού, άγνοιας και τοξικότητας η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση, δια των κυρίων Ανδρουλάκη και Φάμελλου, μαστίγωσε χθες την κυβέρνηση ότι τα μέτρα στήριξης των πολιτών που ανακοίνωσε, είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, γιατί «το λάδι στο καντήλι του Μητσοτάκη τελειώνει», όπως λαϊκά και μόρτικα αποφάνθηκε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Οι δύο αρχηγοί ολοκλήρωσαν την κριτική τους με σκόρπια… τρίφυλλα επιχειρήματα και αντιμέτρα, τα οποία κονιορτοποίησε ο υπουργός Οικονομικών Πιερρακάκης, η πραγματικότητα και, πρωτίστως, το γεγονός ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα υποχρεωθούν να πιούν το πικρό ποτήρι, υπερψηφίζοντας τα μέτρα στη Βουλή.

Η αποκλειστική ενασχόλησή τους με τον πολιτικό «θάνατο» του πρωθυπουργού, την πτώση της κυβέρνησης και η αγωνία για τη δική τους μοίρα, τυφλώνει την κρίση τους και τους εμποδίζει να αντιληφθούν, ότι ανεξαρτήτως κυβερνητικών προθέσεων, τα μέτρα αφορούν μερικά εκατομμύρια πολιτών. Όχι κομματικά ακροατήρια. Ανθρώπους κάθε ηλικίας με πραγματικές ανάγκες.

Ένα εκατομμύριο πολίτες θα πάρουν επιστροφή ένα ενοίκιο. Το 85% των συνταξιούχων, πλέον θα λαμβάνει 300 ευρώ από 250 που ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, για την κάλυψη αναγκών. Από τα 1.443 ευρώ, χιλιάδες άνθρωποι άνω των 65 ετών που έπαιρναν τα χρήματα το 2025, τον προσεχή Νοέμβριο θα φτάσουν στα 1.867 ευρώ. Άλλα 3 εκατομμύρια πολίτες, ήτοι 314 χιλιάδες νοικοκυριά με παιδιά, θα πάρουν στα τέλη Ιουνίου, χωρίς αιτήσεις και γραφειοκρατία, 150 ευρώ για κάθε παιδί. Υπολογίζεται ότι έτσι καλύπτεται το 80% των οικογενειών που έχουν παιδιά. Διευρύνεται επίσης η περίμετρος των ανθρώπων που μπορούν να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οι δόσεις για το ιδιωτικό χρέος.

Σε αυτά τα μέτρα, ο παγιδευμένος Σ. Φάμελλος - δεν μπορεί να βγει ο άνθρωπος να πει ότι περιμένει απλώς τον Τσίπρα όπως ευθέως είπαν οι βουλευτές Κεδίκογλου και Παναγιωτόπουλος – αντιπρότεινε. Όλο το υπερπλεόνασμα να δοθεί για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ και στη 13η σύνταξη.

« Οι προτάσεις του κυρίου Φάμελλου είναι χάρμα. Σήμερα μοίρασε μόνο τρία δισ. Μέχρι τις εκλογές εικάζω ότι θα χρειαστεί να μοιράσει τη Fed για να φτιάξει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ… Για να απαντήσω όμως σοβαρά: αυτό που λέει ο κύριος Φάμελλος παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Να το πω σε απλά ελληνικά: είναι πα-ρά-νο-μο» απάντησε ο κ. Πιερρακάκης. Χάρμα άγνοια, χάρμα λαϊκισμός πακέτο.

Από πλευράς του, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ συγκρατήθηκε ως προς τη διάθεση αποδόμησης των μέτρων, μιλώντας απλώς για ψίχουλα, για ολιγάρχες και «εμείς το είπαμε πρώτοι». Επιτέθηκε όμως πάλι στα «παιδιά του Καρατζαφέρη». Λησμονώντας ότι πρωτομπήκαν σε κυβέρνηση - το 2012 – με την « έγκριση» του προέδρου Γιώργου Παπανδρέου και στο υπουργικό τραπέζι συνυπήρχαν αρμονικά με τους τότε αντιπροέδρους, Ευάγγελο Βενιζέλο και τον μακαρίτη Θ.Πάγκαλο και όλα τα άλλα πράσινα στελέχη.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε στη συνέντευξή του χθες στο OPEN ότι στόχος του είναι, να έρθει το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω με μια ψήφο διαφορά για να γίνει το σύστημα Μητσοτάκη παρελθόν.

Κι εδώ η μνήμη μπορούσε να προστατέψει τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ από το να επαναλάβει τα αποτυχημένα ρητορικά σχήματα του Αλ.Τσίπρα, που απέπνεαν την αυτοπεποίθηση της ήττας.

Για νίκη του ΣΥΡΙΖΑ « έστω και μια με ψήφο» μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του επίσης στο OPEN λίγα 24ωρα πριν τις εκλογές του 2019. « Νίκη στις εκλογές έστω και μια ψήφο διαφορά» έθετε ως στόχο και στις κάλπες του 2023. Οι πολίτες απέρριψαν την προοπτική που τους έδειχνε ο πρώην πρωθυπουργός. Όχι γιατί αγάπησαν τον Μητσοτάκη ή πίστεψαν ότι η χώρα θα γίνει η Ελβετία της Μεσογείου, αλλά γιατί αποτιμούν ως ζωτικότερη τη δέσμευση που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση. Όπως την κωδικοποίησε ο υπουργός Οικονομικών χθες, ανακοινώνοντας τα μέτρα και απαντώντας στους πλειοδότες της κοινωνικής ευαισθησίας, τους επιλήσμονες της ζοφερής πραγματικότητας που όρισε η χρεοκοπία της χώρας.

«Επιλογή αυτής της κυβέρνησης, και σίγουρα και αυτής της γενιάς, είναι να μην στείλει τον λογαριασμό στους επόμενους, όπως έκαναν όλοι οι προηγούμενοι» δήλωσε ο Κ. Πιερρακάκης στους προοδευτικούς… τσοβόλες.