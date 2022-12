Κυρ. Μητσοτάκης για Economist

Ο πρωθυπουργός με ανάρτηση του στο Twitter σχολίασε την ανακήρυξη της Ελλάδας από τον Economist ως «οικονομική νικήτρια του 2022».

«Ο Economist κατατάσσει την Ελλάδα ως τη χώρα με την κορυφαία επίδοση για το 2022 μεταξύ 34 χωρών, με υψηλή ανάπτυξη, στενό εύρος πληθωρισμού, χαμηλή αναλογία χρέους ΑΕΠ και χρηματιστήριο καλύτερο του αναμενομένου. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι οι προσπάθειες και οι μεταρρυθμίσεις μας έχουν πραγματικό αντίκρυσμα. Ανυπομονούμε για το 2023!», έγραψε ο Έλληνας πρωθυπουργός παραθέτοντας και τον πίνακα του Economist.

Aναλυτικά η ανάρτηση:

.@TheEconomist ranks Greece as the top 2022 performer among 34 countries, with high growth, narrow inflation breadth, plunging debt-to-GDP ratio and outperforming stockmarket. Very glad to see that our efforts and reforms are making a real impact. We look forward to 2023! pic.twitter.com/dFkUpJnRzs