Χ. Θεοχάρης: Υπήρχε σχέδιο για δραχμή το 2015 - Είχαν επαφές με εταιρείες για να τυπώσουν χαρτονομίσματα

Καταγγελία για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου επιστροφής στη δραχμή την περίοδο λίγο πριν από το δημοψήφισμα του 2015 διατύπωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, το σχέδιο προέβλεπε την εισαγωγή παράλληλων νομισμάτων, την προετοιμασία μη καταβολής μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους και επαφές με εταιρείες εκτύπωσης χαρτονομισμάτων.

Αναφερόμενος στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξης Τσίπρας και στο πολιτικό κλίμα που επικρατούσε λίγο πριν από το δημοψήφισμα, ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει από το βήμα της Βουλής για την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου επιστροφής στο εθνικό νόμισμα και ότι, για τη στάση του αυτή, είχε δεχθεί απειλές.

«Κατήγγειλα στη Βουλή ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο για τη δραχμή και τότε σηκώθηκε από τα υπουργικά έδρανα η κα Φωτίου και με απείλησε με εισαγγελέα. Είπε: “υπάρχουν και εισαγγελείς, κ. Θεοχάρη”», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν από το δημοψήφισμα.

Περιγράφοντας το κλίμα εκείνων των ημερών, έκανε λόγο για «ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο», σημειώνοντας ότι σε τηλεοπτική εκπομπή δεχόταν ειρωνικά σχόλια από τον κ. Κατρούγκαλο, ο οποίος, όπως είπε, του έλεγε: «δεν ακούω τις μηχανές να τυπώνουν δραχμές». Κατά τον ίδιο, λίγες εβδομάδες αργότερα «όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από τον κ. Βαρουφάκη», παραπέμποντας στο γνωστό ηχητικό ντοκουμέντο.

Ερωτηθείς αν φοβήθηκε ότι η χώρα κινδυνεύει, απάντησε πως πριν από το δημοψήφισμα εκτιμούσε ότι η μόνη διέξοδος για την Ελλάδα ήταν ο τότε πρωθυπουργός να υπαναχωρήσει από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. «Προχώρησε σε ένα δημοψήφισμα, το οποίο 24 ώρες μετά πήρε πίσω, και αυτή η στροφή κόστισε στη χώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαπραγμάτευση οδήγησε τελικά σε δυσμενέστερο αποτέλεσμα από εκείνο που θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την προσφυγή στις κάλπες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σενάριο των «παράλληλων νομισμάτων», υποστηρίζοντας ότι υπήρχε πλήρως επεξεργασμένο σχέδιο μετάβασης στη δραχμή. Όπως είπε, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αμείβονταν κατά τα τρία τέταρτα με ψηφιακά, ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στην αγορά, παρά μόνο για την πληρωμή φόρων, ενώ προβλεπόταν ακόμη και η μη καταβολή μισθών για έναν μήνα, λόγω του τρόπου προπληρωμής τους. «Υπήρχε κανονικό σχέδιο», τόνισε.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι διέθετε συγκεκριμένες πληροφορίες από πρόσωπα εντός υπουργείων. «Είχα συγκεκριμένους πληροφοριοδότες μέσα από τα υπουργεία, που μου περιέγραφαν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ήταν έτοιμοι να εφαρμόσουν: διατίμηση στα φάρμακα, καθυστέρηση πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων για έναν μήνα», είπε.

Αναφερόμενος στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, υποστήριξε ότι «έσωσε τότε μία φορά τη χώρα», επισημαίνοντας ότι υπήρχε μεταξύ τους επικοινωνία. Όπως ανέφερε, ο κ. Στουρνάρας τον είχε καλέσει, μεταφέροντάς του πληροφορίες από τη δική του πλευρά ότι γίνονταν διερευνητικές επαφές με εταιρείες εκτύπωσης χαρτονομισμάτων, ακόμη και εκτός Ευρώπης, προκειμένου να εξεταστεί πού θα μπορούσαν να τυπωθούν νέα νομίσματα.

Τέλος, σχολιάζοντας το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι έχει διαβάσει αποσπάσματα και εκτίμησε πως δεν πρόκειται για απομνημονεύματα, αλλά για «την απαρχή ενός πολιτικού πρότζεκτ», με στόχο –κατά την άποψή του– την ανασύνταξη πολιτικών δυνάμεων και την επιστροφή του κ. Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε ότι η χώρα έζησε «εξαιρετικά επικίνδυνες στιγμές», οι οποίες πρέπει να μείνουν πίσω, χωρίς όμως να λησμονηθούν: «Οφείλουμε να τις θυμόμαστε, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε».