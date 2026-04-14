Χ. Θεοχάρης για το πτυχίο του: Είναι από το Imperial College του Λονδίνου και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

Απάντηση σε όσους επιχείρησαν να τον εμπλέξουν σε υπόθεση με μη αναγνωρισμένο πτυχίο έδωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κάνοντας λόγιο για «συκοφαντίες και αθλιότητες».

Σε ανάρτησή του, ο υφυπουργός διευκρινίζει ότι το πτυχίο του προέρχεται από το Imperial College του Λονδίνου και είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η ανάρτηση του Χάρη Θεοχάρη:

«Ξεκαθαρίζω τα πράγματα και δε θα επανέλθω γιατί ως Υφυπουργός Εξωτερικών πρέπει να διαχειριστώ σοβαρά θέματα. Το πτυχίο μου είναι από το Imperial College του Λονδίνου και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αφήνω τις συκοφαντίες και τις αθλιότητες σ’ εκείνους που αναζητούν σωσίβιο για την πολιτική τους επιβίωση».