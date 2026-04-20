Χ. Κατσιβαρδάς: «Ευχής έργον» μία πιθανή προσχώρησή μου στη ΝΔ

Ως «Ευχής έργον» χαρακτήρισε το ενδεχόμενο προσχώρησής του στη ΝΔ ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς, (σ.σ. πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών) φιλοξενούμενος στο κανάλι της Βουλής.

Όπως ανέφερε «στο μέτρο του δυνατού η κυβέρνηση από το 2019 και μετά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί», ενώ σημείωσε πως «οι αρχές που πρεσβεύει η ΝΔ είναι αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος σήμερα»

Μιλώντας για τη δική του πολιτική διαδρομή είπε ότι «εγώ ούτως ή άλλως προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ήμουν στα φοιτητικά μου χρόνια στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, μετέπειτα στην ΟΝΝΕΔ. Ήμουν εκλεγμένος στο Δήμο Αθηναίων με τον νυν πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και ούτω καθεξής» και συμπλήρωσε ότι «απλώς επειδή θεωρώ ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού η πηδαλιούχηση της χώρας πρέπει να έχει μία σταθερότητα και μία ασφάλεια σε καθολικό επίπεδο».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι «είναι χρέος μου να συντάσσομαι με τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, διότι με αμείλικτο ρεαλισμό θέλω μία χώρα με σταθερότητα, ασφάλεια, διεθνή φερεγγυότητα και αξιοπιστία και κατ΄ουσίαν να ανταποκρίνεται στις ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας».