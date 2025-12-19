Γκίλφοϊλ από Ναυπηγεία Ελευσίνας: Οι ΗΠΑ επενδύουν σε έργα με απτά οφέλη για την Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας η τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή 2+2 ρυμουλκών από την ONEX για την MEGATAGS, παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, του προέδρου της ONEX Πάνου Ξενοκώστα, του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και του διευθύνοντος συμβούλου της MEGATAGS, Παύλου Ξηραδάκη.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τόνισε πρώτα τη σημασία της συμφωνίας για τη ναυπηγική βιομηχανία και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η κοπή του πρώτου χάλυβα δεν είναι μόνο επιχειρηματικό ορόσημο, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τον ελληνικό ναυπηγικό κλάδο και απόδειξη της σταθερής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

Η κ. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε ότι τα νέα ρυμουλκά θα ενισχύσουν την ασφάλεια και τις δυνατότητες των ελληνικών λιμένων, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ελληνική τεχνογνωσία.

Τόνισε επίσης τη χρηματοδότηση από την αμερικανική DFC, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ επενδύουν σε έργα με απτά οφέλη και για τους δύο λαούς, ενώ επισήμανε ότι η αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας είναι αποτέλεσμα υλοποίησης δεσμεύσεων στην πράξη.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε ότι η σύμβαση ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις στον ναυπηγικό τομέα, πάντα σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της ασφάλειας λιμένων και θαλασσών, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία σύμβολο ανάπτυξης και ουσιαστικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, χαρακτήρισε τη μέρα ιστορική, καθώς πρόκειται για την πρώτη σύμβαση ναυπήγησης νέων πλοίων για Έλληνες πελάτες μετά από δεκαετίες. Ανέδειξε την επανεκκίνηση των ναυπηγείων σε λιγότερο από τρία χρόνια και τη συμβολή των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι η αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων βασίζεται στην επιμονή και τη σκληρή δουλειά τους. Ευχαρίστησε τις κυβερνήσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η ONEX προτιμά να αποδεικνύει τη δυναμική της μέσω έργου και όχι λόγων.

Τέλος, ο Παύλος Ξηραδάκης δήλωσε: «Η επιλογή των ναυπηγείων ONEX για τα νέα, σύγχρονα ρυμουλκά του Ομίλου MEGATAGS αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία της. Με τη συμφωνία αυτή στηρίζουμε έμπρακτα την αναβίωση των ελληνικών ναυπηγείων, επενδύοντας σε ρυμουλκά υψηλών προδιαγραφών που ενισχύουν ουσιαστικά την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ικανότητα στις ελληνικές και διεθνείς θάλασσες».

Ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της παρουσίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας στη διεθνή αγορά χαρακτηρίζεται η σύμβαση κατασκευής 2+2 νέων πλοίων με την κορυφαία εταιρεία στο χώρο των ρυμουλκών DFC.

Στόχος η ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου του λιμανιού και των ναυπηγείων της Ελευσίνας ως ενεργειακού, εμπορικού και διαμετακομιστικού κέντρου.



Ειδικά η παρουσία της κ. Γκίλφοϊλ στην Ελευσίνα, μετά και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επέκταση των δραστηριοτήτων του λιμανιού της περιοχής, για το οποίο έχει εκφραστεί αμερικανικό ενδιαφέρον, αποτυπώνει την ενεργό διάθεση της Ουάσινγκτον για εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC έχει ήδη επενδύσει 125 εκατομμύρια δολάρια στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, χρήματα τα οποία κατευθύνονται στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.



Απώτερος στόχος της DFC είναι η επέκταση των δυνατοτήτων των Ναυπηγείων να εξυπηρετεί πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).