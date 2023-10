«ChatGPT», «Google Bard»… Είναι κάποια από τα πιο γνωστά εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, προσβάσιμα ήδη στους εξοικειωμένους με την τεχνολογία. Υποβάλλαμε σε ένα από τα εργαλεία αυτά το ερώτημα «που χρησιμοποιείται σήμερα η Τεχνητή Νοημοσύνη». Στην απάντηση, που αφορά το σήμερα, περιλαμβάνονται μια σειρά καθημερινών λειτουργιών για όλους:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς σήμερα και έχει επιδράσει σημαντικά στην τεχνολογία, την οικονομία και την κοινωνία. Ορισμένοι από τους βασικούς τομείς και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης σήμερα περιλαμβάνουν: Μηχανική μάθηση: Η μηχανική μάθηση εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς, όπως η αναγνώριση φωνής, η αναγνώριση προσώπου, η αυτόνομη οδήγηση, η συστατική ανάλυση, η πρόβλεψη τάσεων και η συστατική παραγωγή περιεχομένου. Ρομποτική: Οι ρομποτικές συσκευές χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για την αυτόνομη λειτουργία και την εκτέλεση εργασιών όπως η βιομηχανική παραγωγή, η ιατρική χειρουργική και η αυτόνομη κίνηση.

Φαρμακευτική και ιατρική: Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την ανάλυση ιατρικών εικόνων, τη διάγνωση ασθενειών, την προσωπική ιατρική και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Οικονομία και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται για τον αυτοματισμό της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, τη διαχείριση ρίσκου και τον αναγνωρισμό απάτης.

Πληροφορική και τεχνολογία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται στην ανάπτυξη λογισμικού, την ανάλυση δεδομένων και την αυτοματοποίηση διαδικασιών. Τηλεπικοινωνίες: Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται σε υπηρεσίες τηλεφωνίας, όπως η αναγνώριση φωνής και οι εξυπηρετητές επικοινωνίας με τον πελάτη.

Συστήματα πλοήγησης και χαρτογράφησης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται στα GPS συστήματα και τις εφαρμογές χαρτογράφησης για βελτιωμένη πλοήγηση και πρόβλεψη κυκλοφοριακής κυκλοφορίας.

Παιχνίδια και ψυχαγωγία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ευφυών αντιπάλων σε βιντεοπαιχνίδια και την παραγωγή προτάσεων για ταινίες και μουσική. Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους τομείς όπου χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Οι εφαρμογές της συνεχώς επεκτείνονται και αναπτύσσονται, με την τεχνολογία αυτή να έχει έναν σημαντικό ρόλο στην καινοτομία και τη βελτίωση της απόδοσης σε πολλούς τομείς».

Σε λίγα χρόνια –αν όχι πολύ νωρίτερα– η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα, που γνωρίζουμε, σε κάθε πτυχή στην κοινωνία, την οικονομία, την επιστήμη, την παιδεία, τον τουρισμό, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από τα πιο κατανοητά παραδείγματα, η αξιοποίησή της για παράδειγμα στον τομέα των μεταφορών, την παροχή υπηρεσιών σε αεροδρόμια και λιμάνια, την οδική ασφάλεια, την ηλεκτροκίνηση ή τα Logistics.

Για παράδειγμα, μία πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στο δημόσιο, είναι η δημιουργία εφαρμογής Chatbot στο gov.gr, στο οποίο έχουν προστεθεί περίπου 35 νέες υπηρεσίες και βρίσκεται σε διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής, έχει στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα, καθοδηγώντας τους πολίτες, που είτε πληκτρολογούν, είτε εκφωνούν ζητήματα προς επίλυση.

Για την κυβέρνηση, που έχει ήδη θέσει ως κεντρική προτεραιότητα την ψηφιακή μετάβαση, το κεφάλαιο Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ένα μεγάλο «στοίχημα», σε μια προσπάθεια η χώρα να μπορέσει να παρακολουθήσει τον εκθετικό ρυθμό εξέλιξης της τεχνολογίας. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει σειρά επαφών για το θέμα –προ ημερών είχε τηλεδιάσκεψη με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας DeepMind, Demis Hassabis, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες διεθνώς στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης– στο Μέγαρο Μαξίμου κρίνεται απαραίτητο να γίνει πλέον το επόμενο βήμα.

Για το λόγο αυτό, συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό, με κύριο αντικείμενο την προετοιμασία της χώρας μπροστά στις εξελίξεις που η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει.

Η Επιτροπή θα παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές και προτάσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης από την Ελλάδα, τις ευκαιρίας, που προκύπτουν, θα διατυπώνει συστάσεις πολιτικής και θα χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μακροπρόθεσμη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής και ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας από τις πιθανές προκλήσεις και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Ο ρόλος της Επιτροπής θα εστιάσει στα πεδία ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά στην οικονομία και την κοινωνία, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην αύξηση της καινοτομίας, την ενίσχυση υποδομών, τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προάσπιση της εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας και τη βελτίωση της λειτουργίας του Δημοσίου.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα διερευνήσει τους τομείς όπου η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να τεθεί στην πρωτοπορία του διεθνούς διαλόγου για την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποδεικνύοντας τρόπους, ώστε η προώθηση της καινοτομίας να συνδυάζεται με την εφαρμογή ηθικών και ρυθμιστικών κανόνων.

Ταυτόχρονα, παραμένει ο στόχος της ψηφιακής μετάβασης, με το αρμόδιο υπουργείο να προχωρά σε μια σειρά δράσεων άμεσης εφαρμογής. Μεταξύ αυτών, το θέμα του προσωπικού αριθμού, που θα αποκτά κάθε πολίτης και θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, η επέκταση του gov.gr wallet, όπου η διακίνηση στοιχείων δεν θα γίνεται μέσω αρχείων, αλλά μέσω δεδομένων, με μια απλή εφαρμογή, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να μπορεί να εγκρίνει μέσω ενός sms κινήσεις, όπως για παράδειγμα η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου ή η εγγραφή σε παιδικό σταθμό.

Παράλληλα, προχωρά η υλοποίηση του KYC (Know Your Customer), όπου όπως στο my auto, που περιλαμβάνει την κάρτα δακτυλίου, την άδεια κυκλοφορίας, το ΚΤΕΟ, την ασφάλεια του αυτοκινήτου, θα προστεθούν η κάρτα αιμοδότη και η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Στα έργα, που προωθούνται περιλαμβάνεται το -κομβικό για την επιτάχυνση των έργω της δικαιοσύνης- e justice, που θα δίνει τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εξέτασης μαρτύρων και της ψηφιακής επίδοσης εγγράφων και ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας.

Η σύγχρονη τεχνολογία και οι «έξυπνα» εργαλεία, που προσφέρει αναμένεται να παίξουν κεντρικό ρόλο και στο νέο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, δίνοντας τη δυνατότητα του έγκαιρου εντοπισμού και πρόληψης πυρκαγιών, με την χρήση για παράδειγμα θερμικών καμερών.

Η επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη προχωρά ένα βήμα παρακάτω. Σε αυτήν μετέχουν οι: