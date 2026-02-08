Ά. Γεωργιάδης: Στη Λευκάδα ανοίξαμε νέο νοσοκομείο αλλά οι συνδικαλιστές διαμαρτύρονται γις τις Belharra και το ΝΑΤΟ

Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που διαμαρτύρονταν για τις φρεγάτες Belharra και το ΝΑΤΟ συνάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την είσοδό του στο νέο νοσοκομείο της Λευκάδας.

Αν και, όπως σημειώνει στην ανάρτησή του στο Χ, «στην Λευκάδα ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό του, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό τώρα, κάνουμε νέες προκηρύξεις, αγοράσαμε σε δύο χρόνια 48 νέα μηχανήματα», οι διαδηλωτές - όπως συνέβη και στο νοσοκομείο του Άργους μια ημέρα νωρίτερα - του φώναζαν «δώστε λεφτά για υγεία και παιδεία, και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία». «Το ΝΑΤΟ τι δουλειά έχει εδώ;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας με τους διαδηλωτές να επιμένουν στα ίδια συνθήματα.

Όταν τους επισήμανε ότι «το Ισραήλ στηρίζει την Ελλάδα» και ότι «τα F-35 στην Τουρκία τα σταμάτησε το Ισραήλ», οι διαδηλωτές δεν έδωσαν καμία απάντηση.

Δείτε αυτό το βίντεο είναι απολαυστικό κυρίως διότι στην Λευκάδα ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό του, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό τώρα, κάνουμε νέες προκηρύξεις, αγοράσαμε σε δύο χρόνια 48 νέα μηχανήματα, φέρνουμε νέο δεύτερο Αξονικό Τομογράφο που θα κάνει και αξονικές στεφανιογραφίες και νέο μαγνητικό τομογράφο, μέσα στο 2026 ανοίγουμε τις ΜΕΘ, εντάσσουμε την αξιοποίηση ακινήτου κλειστού επί 60 χρόνια για να φτιάξουμε κατοικίες ιατρών (κτίριο Αβέρωφ ήταν το πρώτο ξενοδοχείο της Λευκάδος)….κοσμογονία πραγματική και όμως ήταν εκεί να διαμαρτυρηθούν ξανά με τα ίδια συνθήματα για το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, την μονιμοποίηση των επικουρικών παρά το Σύνταγμα κλπ.

Φυσικά μέσα μας περίμεναν οι εργαζόμενοι με λουλούδια, μας ευχαρίστησαν καθώς η πρόοδος δεν κρύβεται ούτε από τυφλούς, αλλά ό,τι και να κάνουμε εμείς, αυτοί ευχαριστημένοι δεν θα είναι ποτέ. Ευχαριστώ τον βουλευτή Λευκάδος κ. Θανάση Καββαδά για την αρίστη μας συνεργασία και την καλή του δουλειά.