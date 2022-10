Γεωργιάδης: Κοινό όραμα με τη Σ. Αραβία για σταθερότητα και προοπτικές

Ίδιο όραμα για σταθερότητα και τις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής μοιράζονται Ελλάδα και Σαουδική Αραβία όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης στο Συνέδριο με θέμα: «The New Global Order: View from the State Room» στο πλαίσιο του 6th Future Investment Initiative «Investing in Humanity Enabling: a New Global Order» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι «το 2022, πέραν του πληθωρισμού που πλήττει το σύνολο των οικονομιών του πλανήτη, είναι μια πολύ καλή χρονιά για την Ελλάδα, που επιτυγχάνει, τριπλό ρεκόρ επενδύσεων, εξαγωγών και τουριστικών εισπράξεων» ενώ εκτίμησε ότι το 2023 «αν και θα είναι δύσκολη χρονιά, η Ελλάδα είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και θα τα καταφέρει όσο καλύτερα μπορεί παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις».

Ο ίδιος σημείωσε άτι: «Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με την αύξηση των επιτοκίων, ωστόσο δεν τίθεται θέμα ανησυχίας για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, το οποίο ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται με ταχύτητα και θα συνεχίσει έτσι. Το 82% είναι κλειδωμένο με σταθερά χαμηλά επιτόκια στο πλαίσιο των συμφωνιών με τους ευρωπαίους δανειστές, ενώ το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι σε ανεκτά επίπεδα. Συνεπώς, δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, αντίθετα θα συνεχιστεί η μείωσή του μέσω της μεγαλύτερης αύξησης του ΑΕΠ. Εάν, φυσικά, τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία οι εξελίξεις θα είναι θετικότερες».

Ενέργεια

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι: «Όταν θέλαμε να κατασκευάσουμε τον αγωγό EastMed μέσω Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος, ουδείς τον υποστήριζε ακόμη κι αν αυτή ήταν μια πολύ καλή λύση για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας ενέργειας από τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι κάποιες φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ δεν καταφέρνουν να δουν μπροστά στο μέλλον. Πιστεύω ότι τώρα θα γίνει διότι είναι συμφέρον με οικονομικούς όρους...».

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «η Ελλάδα μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς σε κέντρο ενέργειας από ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή. Είχαμε εθνικό στόχο να επιτύχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 20 GW από ΑΠΕ έως το 2030. Θα το επιτύχουμε έξι χρόνια νωρίτερα, το 2024 και πλέον ο στόχος για το 2030 έχει αυξηθεί στα 30 GW κι έτσι ο τομέας της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ έχει εξελιχθεί σε μαγνήτη για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων».

Στο άμεσο μέλλον, συνέχισε ο ίδιος, όταν η ζήτηση για «καθαρή» ενέργεια από τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά θα είναι τεράστια και δεν θα μπορεί να καλυφθεί από την εκεί παραγωγή, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να παράγει και να εξάγει ενέργεια σ' αυτές».

Ακόμη ανέφερε ότι η Ελλάδα προχωράει τη συμφωνία με την Αίγυπτο για την εγκατάσταση αγωγού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στις ευρωπαϊκές αγορές ενώ υπενθύμισε ότι υπάρχει συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ανάπτυξη καλωδιακού συστήματος μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη. «Αυτό, τόνισε, παράγει ήδη αποτελέσματα στην Ελλάδα καθώς την τελευταία τριετία οι μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη στον τομέα της τεχνολογίας όπως Microsoft, Amazon web services, Digital Realty, Google επέλεξαν τη χώρα μας για να εγκαταστήσουν data centers ακριβώς επειδή συνειδητοποιούν τη στρατηγική θέση της χώρας στην ενιαιοποίηση του παγκόσμιο χώρου των δεδομένων».

Επιπλέον υπενθύμισε ότι «στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρίγκιπα-Διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα συμφωνήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ για την διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας ώστε να εξάγεται ηλεκτρική ενέργεια και το Βασίλειο προς τις ευρωπαϊκές αγορές».

«Σήμερα η ενέργεια από ΑΠΕ είναι πολύ φθηνότερη, άρα είναι ισχυρό το κίνητρο να κινηθούμε γρηγορότερα προς αυτήν τη κατεύθυνση» υπογράμμισε ο υπουργός προσθέτοντας ότι: «Σ' αυτόν, λοιπόν, τον κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα με υπερηφάνεια λέω ότι η χώρα μου θα είναι νευραλγικής σημασίας παίχτης».

Τέλος ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας «εάν, όμως, ο κ. Ερντογάν συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα σύνορα της Ελλάδας, σ' αυτή την περίπτωση θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας και τους εαυτούς μας. Συνεπώς, από τη μία είμαστε υπέρ της συνεργασίας, από την άλλη, όμως, αξιώνουμε σεβασμό από την Τουρκία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ