Α. Γεωργιάδης: H Ελλάδα γίνεται ο βασικός ενεργειακός εταίρος των ΗΠΑ για την Ευρώπη

«Η συμφωνία ανάμεσα σε Exxon Mobile, και AKTOR - ΔΕΠΑ είναι τεράστια» σημείωσε ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα γίνεται ο βασικός ενεργειακός εταίρος των ΗΠΑ για την Ευρώπη».

Ο υπουργός Υγείας είπε πως η συγκεκριμένη συμφωνία είναι πάνω και από τα κέρδη διότι πρόκειται και για μια συμφωνία κυριαρχίας στην περιοχή καθώς οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αντικαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό LNG και για αυτό επιλέχθηκε ως πύλη εισόδου η Ελλάδα.

Επιπλέον, το σημαντικό δεν είναι μόνο ότι η χώρα μας ανεβαίνει γεωπολιτικά υπό την έννοια της αμυντικής ασφάλειας, αλλά το ότι σε βλέπουν διαφορετικά και οι εταίροι της περιοχής. Η πολιτική αυτή δεν ήρθε τυχαία αλλά μέσα από οργανωμένο σχέδιο. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2020.

Όσον αφορά το θέμα της οπλοκατοχής και το αιματηρό περιστατικό της Κρήτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως πρόκειται για καθαρά προσωπική του θέση και οχι για κυβερνητική ή κομματική.

