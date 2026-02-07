Ά. Γεωργιάδης για την κλινική στο Άργος που πήρε το όνομα του Κ. Βρέτου: Ήταν παθιασμένος υπερασπιστής του ΕΣΥ

«Ένας παθιασμένος υπερασπιστής του ΕΣΥ» ήταν ο ιατρός Κώστας Βρέτος, το όνομα του οποίου δόθηκε στην ανακαινισμένη ορθοπεδική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άργους, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στα εγκαίνια της ανακατασκευασμένης κλινικής.

«Ο αείμνηστος Κώστας Βρέτος ήταν οργανωμένο στέλεχος του ΚΚΕ, με μεγάλη πολιτική αλλά και συνδικαλιστική δράση, αλλά ταυτοχρόνως ένας παθιασμένος υπερασπιστής του ΕΣΥ. Όταν το ΔΣ του Νοσοκομείου ενόψει της πλήρους ανακατασκευής της κλινικής αποφάσισε να δώσει το όνομά του, με ρώτησαν εάν το εγκρίνω, είπα αμέσως ναι! Εμείς πιστεύουμε στην Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και άρα δεχόμαστε εξ ορισμού ότι οι άνθρωποι μπορούμε μεταξύ μας να έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι κακό λέγεται Δημοκρατία», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Α. Γεωργιάδης.

Με αφορμή τη διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο του ΚΚΕ, ο Ά. Γεωργιάδης συνόδευσε την ανάρτησή με βίντεο από τον διάλογο που είχε με οργανωμένα στελέχη τα οποία τον ενημέρωσαν ότι διαμαρτύρονται για την κατάσταση που έχουν σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία, και για το γεγονός ότι στο νοσοκομείο Άργους δεν υπάρχει παιδιατρική κλινική, τη στιγμή «που υπάρχουν κονδύλια για φρεγάτες, για πολεμικό εξοπλισμό». «Εφόσον η Τουρκία εξοπλίζεται, η Ελλάδα να μην εξοπλίζεται; Να είναι άοπλη», ήταν το ερώτημα που τους έθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ούτε για αυτή την ημέρα της Τιμής του δικού τους ανθρώπου δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν», ανέφερε στην ανάρτηση του ο κ. Γεωργιάδης ενώ σημείωσε ότι μεταξύ των διαδηλωτών δεν υπήρχε «ούτε ένας εργαζόμενος του Νοσοκομείου».

«Θα με συγχωρέσουν οι συμπαθέστατοι διαδηλωτές του ΚΚΕ αλλά ως Υπουργός Υγείας δεν έχω καμμία αρμοδιότητα ως προς τις Νατοϊκές αποστολές για τις οποίες διαμαρτύρονταν!», σημείωσε επίσης.

Όσον αφορά για την παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο Άργους, ο υπουργός Υγείας ανέφερε στην ανάρτηση: «Η δε Παιδιατρική κλινική που θα ακούσετε στο βίντεο να λένε ότι δεν λειτουργεί, πράγματι δεν λειτουργεί εδώ και… 33 χρόνια…δεν θα κρυφτώ όμως πίσω από αυτό, δεσμεύομαι να βρω λύση και για την Παιδιατρική του Άργους, όπως βρήκα και για την Παθολογική της Δράμας. Στην Δράμα η Παθολογική υπολειτουργούσε εδώ και 7 χρόνια και τώρα πάμε δύο ιατρούς, στο Άργος δεν λειτουργεί εδώ και 33, αλλά μέσα στο 2026 θα έχω βρει παιδιάτρους».