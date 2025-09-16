Αδ. Γεωργιάδης σε Λοβέρδο: Καλωσήρθες στη ΝΔ και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα
Αδ. Γεωργιάδης σε Λοβέρδο: Καλωσήρθες στη ΝΔ και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα

16/09/2025 • 12:55
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης καλωσόρισε μέσω ανάρτησής του στο X στη Νέα Δημοκρατία τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «μία μέρα μεγάλης χαράς για μένα να καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο Ανδρέα Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα. Ανδρέα καλωσήρθες».

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας: 

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
