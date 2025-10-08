Γ. Νάγκελ (Bundesbank): Πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη το ελληνικό success story (vid)

Το εγκώμιο της Ελλάδας και δη της ελληνικής οικονομίας έπλεξε στην ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ το βράδυ της Τρίτης ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, Γιόακιμ Νάγκελ.

Ο δρ. Νάγκελ έκανε λόγο για «εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις», επισημαίνοντας πως «αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα την τελευταία 10ετία δεν είναι μόνο ένα "success story" για αυτή τη χώρα αλλά και μια πραγματική πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη».

Πιο αναλυτικά:

Έχω τον κανόνα να μην κάνω δηλώσεις για τις υποθέσεις άλλων χωρών, αλλά σήμερα θα κάνω μια εξαίρεση. Έχω βαθύ θαυμασμό για τον αξιοσημείωτο οικονομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία.

Η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση τα τελευταία χρόνια ξεπερνώντας σημαντικές προκλήσεις με αδιάκοπη αποφασιστικότητα. Η υλοποίηση δύσκολων, αλλά αναγκαίων μεταρρυθμίσεων συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την πρόοδο.

Οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας είναι εντυπωσιακές. Το 2024 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της ευρωζώνης που ήταν 0,8%. Παρόμοια αύξηση περίπου 2% αναμένεται και για το 2025.

Η ελληνική αγορά εργασίας έχει επίσης σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο με την ανεργία να πέφτει στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 8%. Κατά τη γνώμη μου η Ελλάδα είναι καλά τοποθετημένη ώστε να καλύπτει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες από τις αγορές. Τα τρέχοντα επιτόκια δανεισμού είναι περίπου ισοδύναμα με αυτά της Ισπανίας και ακόμα χαμηλότερα από αυτά της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα την τελευταία 10ετία δεν είναι μόνο ένα "success story" για αυτή τη χώρα αλλά και μια πραγματική πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη. Δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις όσο δύσκολες και αν είναι, αποδίδουν καρπούς. Αυτό το μάθημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άλλες χώρες της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου, Γερμανίας, όπου οι διαρθρωτικές προκλήσεις απαιτούν επείγουσα προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ».

Κυρ. Μητσοτάκης: Ας είμαστε λίγο πιο περήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει

Σε μια αποστροφή της ομιλίας του, αργότερα, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος σε όσα είπε ο Γερμανός τραπεζίτης, σημείωσε: «Και πράγματι, ανοίγω μια παρένθεση, είναι μερικές φορές δυσάρεστο να πρέπει να έρχονται σημαίνοντες άνθρωποι από το εξωτερικό να μας θυμίζουν τα προφανή, τα οποία εμείς πολλές φορές δυσκολευόμαστε, μέσα στην τοξικότητα της πολιτικής σύγκρουσης, να αναγνωρίσουμε.

Ας είμαστε, λοιπόν, Dr. Nagel, και εμείς λίγο πιο υπερήφανοι γι’ αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει, διότι, σας διαβεβαιώνω, δεν είναι καθόλου λίγα.»