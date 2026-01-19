Γ. Κώτσηρας: Οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ εντάχθηκαν στη νέα διεύθυνση της ΑΑΔΕ - Παρομοίως και η κ. Τυχεροπούλου

«Η κυρία Τυχεροπούλου, μεταφέρθηκε όπως όλοι οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις που κατείχαν πριν ο Οργανισμός μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ με όμοια καθήκοντα. Η τοποθέτησή της δεν ασκεί καμία απολύτως επίδραση στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου.

Ο υφυπουργός, επισήμανε πως η ΑΑΔΕ δεν υπάγεται στον εποπτικό έλεγχο του Υπουργείου. Ειδικά για το θέμα της κυρίας Τυχεροπούλου, είπε ότι η ενημέρωση της ΑΑΔΕ είναι πως «η τοποθέτησή της στον νέο Οργανισμό έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 5264/2025 για την μεταφορά του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» όπου «το σύνολο, σχεδόν, των υπαλλήλων τοποθετήθηκε στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ που κατείχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την μεταφορά τους στην ΑΑΔΕ».

«Η οργανική θέση της κυρίας Τυχεροπούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στην Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και ασκούσε καθήκοντα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με άλλους δύο υπαλλήλους. Έτσι και οι τρεις υπάλληλοι μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν στο Ειδικό Γραφείο Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της ΑΑΔΕ, με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχαν πριν την μεταφορά τού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ». Η δε θέση της, προσέθεσε ο υφυπουργός, «δεν έχει απολύτως καμία επίδραση στην συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Σχετικά με το θέμα που έθεσε ο ερωτών βουλευτής, πως ελεγχόμενοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μείνει στις θέσεις που είχαν, είπε ότι -όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ στην απάντησή της- «για τους υπαλλήλους που εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο ποινική η πειθαρχική διαδικασία, ο νόμος ορίζει ρητά και περιοριστικά τις περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να τους επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.

Η δε απώλεια της υπαλληλικής ιδιότητας δεν μπορεί να επέλθει πριν την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης στο πλαίσιο ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας. Επομένως αφού δεν έχει κοινοποιηθεί τέτοια αμετάκλητη δικαστική απόφαση πριν την μεταφορά των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η μεταφορά τους ήταν υποχρεωτική. Και αυτονόητα, για την αναζήτηση ποινικών ή πειθαρχικών ευθυνών των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του υπαλληλικού Κώδικα και της συναφούς νομοθεσίας».