Γ. Κεφαλογιάννης: Βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης καταστροφών

Σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων, που ενσωματώνουν και προτάσεις της αντιπολίτευσης, κατέθεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο της συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου με τίτλο «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών - Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων - Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού - Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν.4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».

Συγκεκριμένα, στα άρθρα 14-15, αποσαφηνίζεται ο γνωμοδοτικός χαρακτήρας των Περιφερειακών και Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), ενισχύεται η επιχειρησιακή τους σύνδεση και διαχωρίζεται σαφώς ο ρόλος τους από την εκτελεστική αρμοδιότητα Περιφερειαρχών και Δημάρχων, νομοτεχνικές που προέκυψαν μετά από συζήτηση με τα υπηρεσιακά στελέχη των Περιφερειών,

Στο άρθρο 19 εμπλουτίζεται το πλαίσιο λήψης μέτρων με ρητή αναφορά σε δείκτες πλημμυρικού και λοιπών κινδύνων, καθώς και σε διαπιστωμένες ελλείψεις προσωπικού, όπως προτάθηκε και στο υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Στελεχών Πολιτικής Προστασίας.

Στα άρθρα 37-40 ενσωματώνονται παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης, φορέων και επιστημονικών εκπροσώπων, με πρόβλεψη υγειονομικών και περιβαλλοντικών πρωτοκόλλων (παρακολούθηση ποιότητας αέρα και δημοσιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο), καθώς και αποσαφήνιση του πλαισίου ελεγχόμενης βόσκησης.

Στις ρυθμίσεις για την Πυροσβεστική Ακαδημία και τις παραγωγικές σχολές (άρθρα 81, 91, 92) αποτυπώνονται αντίστοιχα επιμέρους βελτιώσεις, μεταξύ των οποίων και η αναλογική εφαρμογή του μοντέλου ειδικών κατηγοριών (10% εισαγωγή πολυτέκνων, τριτέκνων στην Πυροσβεστική Ακαδημία που το πρότεινε η «Νίκη» και ίδρυση εθελοντικών κλιμακίων βάσει του άρθρου 90Α του ν. 4662/2020 που προτάθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ), καθώς και η διεύρυνση του πεδίου ειδικής μετάταξης/εκπαίδευσης ώστε να καλύπτει αποφοίτους παραγωγικών σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για την εκπαίδευση ιπταμένων).

Όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, οι νομοτεχνικές παρεμβάσεις υπηρετούν δύο βασικούς στόχους, (α) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της πρόληψης και της λογοδοσίας και (β) την ουσιαστική ενσωμάτωση τεκμηριωμένων παρατηρήσεων που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι οι κεντρικοί άξονες του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν:

1.Θεσμοθέτηση Σύγχρονου Συστήματος Διοίκησης Συμβάντων (Incident Command System)

Εισάγεται ενιαίο Σύστημα Διοίκησης Συμβάντων με σαφείς κανόνες εμπλοκής, στοιχείο διοίκησης στο πεδίο, επιχειρησιακά κέντρα συμβάντος και περιφερειακά κέντρα διαχείρισης κρίσεων. Καθιερώνεται κοινή επιχειρησιακή γλώσσα και σαφής κατανομή ρόλων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

2.Θεσμοθετημένη άντληση επιχειρησιακών διδαγμάτων

Για πρώτη φορά προβλέπεται:

-Σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης για μεγάλες καταστροφές (όπως εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές).

-Καθιέρωση Επιτροπής Ετήσιου Απολογισμού Αντιπυρικής Περιόδου, με καταγραφή μετρήσιμων δεικτών (χρόνοι απόκρισης, αίτια πυρκαγιών, διαθεσιμότητα μέσων, κόστος κινητοποίησης κ.ά.).

Η Έκθεση θα διαβιβάζεται στη Βουλή και θα δημοσιοποιείται, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

3.Δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Καθιερώνεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με:

-Μετρήσιμους στόχους πρόληψης,

-Ανάλυση κινδύνου ανά Περιφέρεια και Δήμο,

-Εξειδίκευση σε τοπικό επίπεδο,

-Ψηφιακή χαρτογράφηση κρίσιμων στοιχείων (δίκτυα, μονοπάτια, υποδομές).

4.Ενίσχυση πρόληψης και τεχνικής υποστήριξης ΟΤΑ

Δημιουργείται Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου έργων πρόληψης (αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά κ.ά.), με δυνατότητα επικουρικής αδειοδότησης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους εντός 90 ημερών. Προβλέπεται επίσης έλεγχος υλοποίησης και μηχανισμός λογοδοσίας. Επιπλέον, προβλέπεται δυνατότητα υποστηρικτικής ανάθεσης καθηκόντων ωρίμανσης, υλοποίησης και διαχείρισης δράσεων πολιτικής προστασίας στο Τ.Ε.Ε., διασφαλίζοντας ότι ο σχεδιασμός, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι επιχειρησιακές κατευθύνσεις μπορούν να μεταφραστούν σε ώριμες και υλοποιήσιμες παρεμβάσεις, ιδίως σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων.

5.Επιστημονική τεκμηρίωση και επιχειρησιακή μετεωρολογία

Ενισχύεται η Εθνική Βάση Δεδομένων και ιδρύεται Μονάδα Επιχειρησιακής Μετεωρολογίας στο ΕΣΚΕΔΙΚ, καθώς και Επιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, με στόχο την πρόβλεψη όχι μόνο του καιρικού φαινομένου αλλά και των πιθανών συνεπειών του.

6.Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ρυθμίσεις εκπαίδευσης

Ενισχύεται το πλαίσιο εκπαίδευσης, με αύξηση στο 10% (από 3%) της ειδικής κατηγορίας εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία για πολύτεκνους και τρίτεκνους, καθώς και πρόνοιες για ειδική μετάταξη και εκπαίδευση αποφοίτων παραγωγικών σχολών.

Απαντώντας σε αναφορές του εισηγητή της πλειοψηφίας και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Α. Πουλά για την αρχαιότητα μεταξύ αξιωματικών του ΠΣ, ο κ. Κεφαλογιάννης κατέθεσε στα Πρακτικά την απόφαση 1001/2025 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθώς και έγγραφο με τη στάση των κομμάτων σε προηγούμενες ψηφοφορίες.

Απευθυνόμενος στην πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «μας καταγγέλλετε για τη διάταξη περί αρχαιότητας στον νόμο 5043/2023. Ξέρετε τι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ; Ναι. Τη διάταξη, την οποία καταγγέλλετε από βήματος δια της υπογραφής της κας Λιακούλη, το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει ναι». Αργότερα μάλιστα ρώτησε εάν το ΠΑΣΟΚ είναι «ένα κόμμα ή δεκαπέντε φωνές εκεί μέσα;».