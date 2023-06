Ψεύτικος λογαρισμός Γ. Γεραπετρίτη στο Twitter: Τι λέει το ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δεν διέθετε και δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Twitter, όπως ενημερώνει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

@GreeceMFA informs you that FM George Gerapetritis does not currently hold & has never held in the past a personal twitter account



