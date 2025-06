Γ. Γεραπετρίτης και ΥΠΕΞ Κουβέιτ: Μόνο μέσω διπλωματίας θα βρεθεί λύση στο Μεσανατολικό

Η διπλωματία παραμένει η μόνη αποτελεσματική προσέγγιση για την επίλυση της συνεχιζόμενης κρίσης και τη διασφάλιση της περιφερειακής και διεθνούς σταθερότητας και ειρήνης. Αυτό τόνισαν κατά την επικοινωνία τους, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο ομόλογός του, του Κουβέιτ, Αμπντουλάχ Αλί Αλ-Γιαχία, όπως γίνεται γνωστό από ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

📞 🇬🇷FM George Gerapetritis spoke w/🇰🇼 FM Abdullah Ali Al-Yahya. The two FMs touched upon the latest dvlpmts in the broader Middle East, emphasizing that diplomacy remains the sole efficient approach to resolving the ongoing crisis & safeguarding regional&int'l stability& peace. pic.twitter.com/p3FWDti9No