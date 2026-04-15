Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα συνεισφέρει στην ανθρωπιστική βοήθεια για το Σουδάν και τάσσεται υπέρ της ενότητας

Τη δέσμευση της Ελλάδας για επιπλέον χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ ως ανθρωπιστική βοήθεια για το Σουδάν, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βερολίνο.

Ο υπουργός τάχθηκε επίσης υπέρ της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Σουδάν και έκανε λόγο για «ιδιαίτερα κρίσιμη» συγκυρία και κίνδυνο «σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης» για την περιοχή.

Κατά την παρέμβασή του στη Διάσκεψη, ο κ. Γεραπετρίτης χαιρέτισε μεταξύ άλλων την παρουσία εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών του Σουδάν, καθώς, όπως επισήμανε, «η συμμετοχή τους είναι απολύτως αναγκαία» για την επίλυση της διαμάχης.

«Επιβεβαιώνουμε εκ νέου την πάγια προσήλωσή μας στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν και καλούμε όλα τα μέρη να τηρούν πλήρως το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Είναι απολύτως αναγκαίο να αναπτυχθεί μια συνεκτική προσέγγιση σχετικά με τη μετανάστευση και τον εκτοπισμό στο Κέρας της Αφρικής που επηρεάζουν τις μεταναστευτικές ροές στις οδούς τόσο της κεντρικής όσο και της ανατολικής Μεσογείου», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και εισηγήθηκε την «άμεση αποχώρηση όλων των εξωτερικών παραγόντων, τη δημιουργία διαδρόμων ασφαλούς διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, την οργανωμένη επιστροφή των εκτοπισμένων σε ασφαλείς ζώνες, καθώς και την παροχή προγραμματισμένης και προβλέψιμης χρηματοδότησης σε νόμιμους τοπικούς φορείς στο Σουδάν, ιδίως μέσω των Emergency Response Rooms (ERRs)».

Επιπλέον, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης κρίσιμων μη στρατιωτικών υποδομών στους τομείς της ύδρευσης, της ενέργειας, της υγείας και της επισιτιστικής ασφάλειας και τόνισε ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον τους συνιστά έγκλημα πολέμου», ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να στηριχθούν και οι γειτονικές χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες από το Σουδάν, προκειμένου να αποτραπεί η περιφερειακή διάχυση της κρίσης.

«Είναι σαφές ότι το Σουδάν χρειάζεται μια πολιτική διακυβέρνηση. Αποτελεί ευθύνη μας, καθώς και της διεθνούς κοινότητας, να διαμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον προς αυτόν τον σκοπό», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στο Σουδάν έπειτα από τρία χρόνια εμφύλιας σύγκρουσης, ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για «προσβολή για τη διεθνή κοινότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

«Οφείλουμε να ακούσουμε τις φωνές των γυναικών και των παιδιών του Σουδάν, συμβάλλοντας παράλληλα στην ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ και του ΟΗΕ στη χώρα», τόνισε και, με την ευκαιρία της σημερινής Διάσκεψης, ανακοίνωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για πρόσθετη χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.