Γ. Γεραπετρίτης από Μαδρίτη: Συμφωνούμε στην ανάγκη ενός άλματος προς τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

Με τον Ισπανό ομόλογό του Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες συναντήθηκε σήμερα στη Μαδρίτη ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν κατά κύριο λόγο θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης, καθώς επίσης και όλα τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τον πλανήτη.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκινώντας τις δηλώσεις του εξέφρασε εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για το πρόσφατο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και επισήμανε ότι η Ελλάδα στέκεται πλήρως αλληλέγγυα στην Ισπανία και τον ισπανικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνάντηση αυτή αντικατοπτρίζει τη δυναμική των ελληνο-ισπανικών σχέσεων, αφού πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ισπανία και νωρίτερα την επίσκεψη του Ισπανού Υπ.Εξ. στην Αθήνα.

"Αυτό αποδεικνύει έμπρακτα την κοινή μας βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ ομονοούντων εταίρων και συμμάχων" είπε και αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δυο χώρες ως μεσογειακά κράτη με εκτεταμένες ακτογραμμές, και όπως είπε φέρουν κοινή ευθύνη για τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή.

Επισήμανε ακόμη ότι οι δυο χώρες συνδέονται και από μια παράλληλη ιστορική πορεία, αφού απελευθερώθηκαν από δικτατορικά καθεστώτα και εδραιώθηκαν ως φιλελεύθερες δημοκρατίες τη δεκαετία του 1970, επιλέγοντας τη στρατηγική πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι επισκέπτεται στη Μαδρίτη λίγο μετά την επίσκεψή του στον ΟΗΕ και εξέφρασε την πεποίθηση, την οποία, όπως είπε, μοιράζεται με τον Ισπανό ομόλογο του ότι η υπεράσπιση της πολυμέρειας, η προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου και η διαφύλαξη των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ είναι κρισιμότερες από ποτέ άλλοτε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όπως είπε ο Έλληνας Υπ.Εξ. συζητήθηκε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρούσα ιστορική συγκυρία και αμφότεροι συμφώνησαν για την ανάγκη ενός αποφασιστικού άλματος "προς τη στρατηγική αυτονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες προκλήσεις και να μειωθούν οι εξαρτήσεις στους κρίσιμους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και της άμυνας".

Ο κ.Γεραπετρίτης επισήμανε ακόμη ότι ως μεσογειακές χώρες του ευρωπαϊκού Νότου αμφότερες, έχουν κοινή οπτική και αναφέρθηκε στη δήλωση του Ισπανού Πρωθυπουργού για το όραμα μιας «Ευρώπης 360 μοιρών», μιας Ευρώπης που στρέφει την προσοχή και το στρατηγικό της ενδιαφέρον ισότιμα σε όλες τις περιφέρειές της, συμπεριλαμβανομένου του Νότου.

"Ως Μεσογειακές χώρες, επίσης, χαιρετίζουμε την υιοθέτηση του Συμφώνου για τη Μεσόγειο στη Βαρκελώνη, τον περασμένο Νοέμβριο, ένα ορόσημο όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τους Νότιους Γείτονές της. Μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι και μια διευρυμένη Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε σθεναρά την επιτάχυνση της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων. Ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η Ελλάδα προτίθεται να παρουσιάσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των εταίρων μας στα Δυτικά Βαλκάνια" είπε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Συζήτηση για την παγκόσμια κατάσταση

Επίσης, οι δυο Υπ.Εξ. αντάλλαξαν απόψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - ιδίως στη Γάζα και στη Συρία - καθώς και για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα. Όπως είπε ο κ.Γεραπετρίτης, όσον αφορά την Ουκρανία, η Ελλάδα στέκεται με συνέπεια αλληλέγγυα με την Ουκρανία που αντιστέκεται στον αναθεωρητισμό.

Εξέφρασε την υποστήριξή του σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών και είπε ότι η Ουκρανία πρέπει να αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων, ώστε να διασφαλιστεί μια βιώσιμη ειρήνη, με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας της και με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας που θα λειτουργούν αποτρεπτικά σε κάθε ενδεχόμενη μελλοντική επίθεση.

Για τη Μέση Ανατολή, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει συστηματικά πρωτοβουλίες που φέρνουν την περιοχή πιο κοντά σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα και πρόσθεσε ότι "στο πνεύμα αυτό, υποστηρίξαμε σθεναρά το Ψήφισμα 2803 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς μια βιώσιμη εκεχειρία και την εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης των 20 Σημείων για τη Γάζα, το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας".

Τόνισε ότι σε αυτό το πλαίσιο, το μερικό άνοιγμα της συνοριακής διάβασης στη Ράφα συνιστά όντως ένα θετικό βήμα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ειρήνης, ωστόσο - όπως είπε - δεν είναι επαρκές, γιατί απαιτούνται περαιτέρω πρακτικά μέτρα για την επανένωση οικογενειών και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους.

Σημείωσε δε, ότι η επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στο Ισραήλ επίσης έγινε δεκτή με μεγάλη ανακούφιση και ανοίγει τον δρόμο για τη Δεύτερη Φάση — μια πραγματικά καθοριστική στιγμή.

"Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά και υπεύθυνα στην επόμενη ημέρα στη Γάζα, σε στενή συνεργασία με την Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή και την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία παραμένει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού και πρέπει να ενισχυθεί πολιτικά, οικονομικά και θεσμικά.

Όσον αφορά τη Συρία, χαιρετίζουμε τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων. Τονίζουμε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της, της αυστηρής τήρησης της εκεχειρίας και της διασφάλισης των δικαιωμάτων όλων των Σύρων, συμπεριλαμβανομένου του κουρδικού πληθυσμού" είπε ο κ.Γεραπετρίτης επισημαίνοντας ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα βήμα προς μια ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση.

"Ο πραγματικός πλούτος της Συρίας έγκειται στην πλουραλιστική κοινωνία της. Οι Σύροι από όλες τις εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες πρέπει να προστατεύονται και τα δικαιώματά τους να γίνονται σεβαστά ανά πάσα στιγμή" είπε.

Αναφορικά με το Ιράν, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη χώρα, μέσω και της Πρεσβείας της στην Τεχεράνη και επισήμανε εκ νέου την ανάγκη αποκλιμάκωσης, διαλόγου και ειρηνικής επίλυσης της τρέχουσας κρίσης.

Οι δυο Υπ,.Εξ. ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, ανταλλάξανε επίσης απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Γροιλανδία.

Όπως είπε ο Έλληνας Υπ.Εξ. η Ελλάδα αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία της ασφάλειας στην Αρκτική για τη διατλαντική σταθερότητα και πρόσθεσε πως το μέλλον της Γροιλανδίας εναπόκειται στη Δανία και την ίδια την Γροιλανδία και οποιαδήποτε λύση πρέπει να διασφαλίζει την ενότητα και τη συνοχή εντός της Συμμαχίας.

Σχετικά με τη Βενεζουέλα, είπε ότι η χώρα μας ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζήτησε τον καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

"Έχουμε καταστήσει σαφές εδώ και καιρό ότι ο λαός της Βενεζουέλας έχει το νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίζει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές" τόνισε.

Υποσαχάρια Αφρική

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική, αφού Ελλάδα και Ισπανία είναι χώρες πρώτης γραμμής στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, το Σαχέλ και το Σουδάν, όπου -όπως είπε- σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις οδηγούν σε μεγάλες μετακινήσεις αθώων αμάχων.

"Η παράτυπη μετανάστευση, την οποία αντιμετωπίζουμε επίσης στο πλαίσιο των MED5 και MED9, απαιτεί μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Ενώ οι προετοιμασίες για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο προχωρούν, πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στις κεντρικές μας προτεραιότητες σε αυτό το ζήτημα: δίκαιη κατανομή βαρών, ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αύξηση των αποτελεσματικών επιστροφών και ενίσχυση της συνεργασίας με βασικές τρίτες χώρες" τόνισε ο κ.Γεραπετρίτης.

Όσον αφορά στις διμερείς σχέσεις, οι δυο Υπ.Εξ. αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, ιδίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την ενέργεια, βασιζόμενοι στη θετική δυναμική που δημιουργήθηκε από την επιχειρηματική αποστολή που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη τον περασμένο Μάιο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την πολιτική του Αμερικανού προέδρου Τράμπ και το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και θα βρει modus vivendi, τουλάχιστον για τις βασικές ανάγκες της συμμαχίας με την Ουάσιγκτον ο κ.Γεραπετρίτη τόνισε ότι ότι η διατλαντική συνεργασία πρέπει να διατηρήσει τη δυναμική της.

"Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μεταπολεμικός κόσμος έχει εδραιωθεί στη βάση αυτής της διατλαντικής συνεργασίας. Είναι σημαντικό να τη διατηρήσουμε αποτελεσματική για την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο. Έχω την ελπίδα και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτή η δυναμική θα διατηρηθεί. Αυτό που η νέα αμερικανική κυβέρνηση μας έδωσε, ήταν το κίνητρο να επανεξετάσουμε ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες μας για την Ευρώπη και ιδιαίτερα το μέλλον και την αυτονομία της Ευρώπης" είπε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Όσον αφορά την αυτονομία της Ευρώπης είπε ότι μπορούμε να συζητήσουμε μόνο για τη στρατηγική αυτονομία που συνίσταται στην ύπαρξη ενός κοινού μηχανισμού αποτροπής, και διευκρίνισε:

"Την ιδέα ότι πρέπει να διευρύνουμε περαιτέρω την Ευρώπη προκειμένου να έχουμε μια μεγαλύτερη και ολοένα και πιο συνεκτική Ευρώπη. Και φυσικά, πρέπει να δούμε το κοινό μας όραμα στην Ευρώπη, μέσα από μια σταθερή, στρατηγική, αναπτυξιακή πρόοδο που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική συνοχή και άλλους παράγοντες που συνιστούν παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση και η κρίση επισιτιστικής ασφάλειας" είπε και κατέληξε:

"Συνολικά, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόοδο που προσπαθούμε να σημειώσουμε στην Ευρώπη προκειμένου να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, πιο αυτόνομοι, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις γέφυρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πρέπει να διατηρηθούν στο μέλλον".