Γ. Φλωρίδης: Η δημιουργία της πλατφόρμας δικαστικών επιμελητών δεν περιορίζει την δικηγορική ύλη

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε: «Σήμερα γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία της ψηφιακής μετάβασης στον τομέα της Δικαιοσύνης και όταν έχουμε διαδικασία ψηφιοποίησης σε οποιονδήποτε τομέα αυτό σημαίνει ότι ενισχύουμε τη διαφάνεια. Η ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με διαφάνεια, γιατί μεταξύ άλλων αυτό που κατοχυρώνει είναι το ίχνος όλων όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία. Δεν υπάρχει στην ψηφιοποίηση κάποιος αόρατος. Κανείς υποκρυπτόμενος. Όλοι έχουν ένα ίχνος κι αυτό οδηγεί σε ένα φυσικό πρόσωπο ή σε ένα νομικό πρόσωπο».

«Κατά συνέπεια, όταν διασφαλίζουμε τη διαφάνεια ωφελούνται οι ασθενέστεροι. Οι ισχυροί ωφελούνται όταν δεν έχουμε διαφάνεια, διότι έχουν τρόπους να κρύβουν πράγματα. Άρα, μια διαδικασία που ψηφιοποιεί μια κρίσιμη λειτουργία στον τομέα της Δικαιοσύνης, όπως αυτή, είναι μια διαδικασία διαφάνειας», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης, με αφορμή αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ξεκαθάρισε ότι «σε καμία περίπτωση η δημιουργία της πλατφόρμας δεν περιορίζει τη δικηγορική ύλη».

Μάλιστα, αναφερόμενος στον ρόλο του δικαστικού επιμελητή τόνισε:«Είναι ο κρίσιμος ουδέτερος σε μια καθοριστική διαδικασία που αφορά τις περιουσίες των ανθρώπων. Είναι το ουδέτερο πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει υποθέσεις με τη σφραγίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν κατά το νόμο. Το γεγονός ότι οι ίδιοι δικαστικοί επιμελητές, αυτήν τη διαδικασία την οποία επιτελούν ως τρίτοι και αντικειμενικά ουδέτεροι, ζήτησαν να γίνει με ψηφιακό τρόπο, δείχνει την ευθύνη που οι ίδιοι αναλαμβάνουν. Και δείχνει επίσης ότι ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών στέκεται με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στο λειτούργημα το οποίο επιτελεί».

Με την σειρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας, είπε:

«Μέχρι τώρα, τι καθεστώς επικρατεί στη γραμματεία των δικαστηρίων; Υπάρχουν τα βιβλία, τα οποία συνήθως βρίσκονται σε δημόσια θέα. Μπορεί οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση και γίνεται έλεγχος χωρίς να τηρείται καμιά απολύτως από τις υποχρεώσεις του απορρήτου και της εξασφάλισης της εχεμύθειας μιας εξαιρετικά ευαίσθητης διαδικασίας. Αυτό, πλέον, αλλάζει και ενισχύεται. Πρόσβαση μπορεί να έχει μόνον όποιος έχει τον κωδικό, δηλαδή οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία, και αποκλείεται η πρόσβαση ή η εποπτεία, από οποιονδήποτε άσχετο τρίτο.

Η άμυνα του οφειλέτη είναι ότι έχουμε επαύξηση των εγγυήσεων του, όπως και για τον τρίτο. Είναι σε δύο στάδια ανακοπής με τις ίδιες ακριβώς προθεσμίες που προβλέπονται και σήμερα. Τα προσδοκώμενα οφέλη είναι αυτονόητα και μπορείτε να τα δείτε, έχουμε απλοποίηση της διαδικασίας, απαλλάσσουμε τις γραμματείες των δικαστηρίων από ένα γραφειοκρατικό φόρτο, που επιβαρύνει πολύ τους δικαστικούς υπαλλήλους.

Ο δικαστικός επιμελητής είναι πλέον θεματοφύλακας της εκτελεστικής διαδικασίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης».

Συγκεκριμένα, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2024 η ψηφιακή πλατφόρμα portal.odee.gr διαλειτουργεί με την πλατφόρμα του Κτηματολογίου, με αποτέλεσμα την υποχρεωτική ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Έκτοτε, όλες οι κατασχέσεις και κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια των δικαστικών επιμελητών που απευθύνεται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας.

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, «ειδικά σε περιπτώσεις όπως η “κατάσχεση εις χείρας τρίτου”, η επίδοση μπορεί να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης της επίδοσης (πχ Τράπεζα ή άλλος φορέας) διαθέτει εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό ΣΗΔΕ και έχει δηλώσει στην πλατφόρμα την επιθυμία του να παραλαμβάνει ηλεκτρονικές επιδόσεις, ορίζοντας ταυτόχρονα, ανά Εφετείο, αρμόδιο υπάλληλο για την παραλαβή, ο οποίος διαθέτει έγκυρη εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS, ώστε να διασφαλίζεται η τοπική αρμοδιότητα».

Να σημειωθεί ότι η «κατάσχεση εις χείρας τρίτου» είναι η διαδικασία με την οποία το Δημόσιο (Εφορία, ΕΦΚΑ) ή κάποιος ιδιώτης δανειστής, λαμβάνει χρήματα, όχι απευθείας από τον ίδιο τον οφειλέτη, αλλά απευθείας από την πηγή τους (πχ μέσα από τον τραπεζικό λογαριασμό ή τον μισθό του), πριν δηλαδή αυτά φτάσουν στα χέρια του οφειλέτη.