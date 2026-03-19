Γ. Φλωρίδης: Ο ηλεκτρονικός φάκελος σημαντικό βήμα για την ελληνική Δικαιοσύνη

Ο ηλεκτρονικός φάκελος αποτελεί σημαντικό βήμα στον δρόμο της ψηφιακής μετάβασης της ελληνικής Δικαιοσύνης, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στο νέο ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει στη διευκόλυνση τού έργου των δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων.

Μιλώντας από το βήμα ειδικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος- που εφαρμόζεται ήδη σε διαδικασίες της πολιτικής δίκης και θα επεκταθεί στο σύνολο της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής διαδικασίας- μηδενίζει τη διακίνηση εγγράφων σε έντυπη μορφή, παρέχοντας τη δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης της εξέλιξης μία υπόθεσης, από το Πρωτοδικείο έως και την έκδοση απόφασης από τον 'Αρειο Πάγο.

«Πρόκειται για ένα σύστημα πρωτοποριακό στον κόσμο, διότι εμείς πετύχαμε τέτοιες δυνατότητες διαλειτουργικότητας ώστε να αναζητούνται στοιχεία ηλεκτρονικά από τους φορείς που είναι απαραίτητα για να οργανωθεί μία δίκη», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, απευθυνόμενος σε ακροατήριο γεμάτο από δικαστικούς λειτουργούς, σπουδαστές της ΕΣΔΙ, δικηγόρους και δικαστικούς υπάλληλους.

Για την κατανόηση και αφομοίωση του τρόπου λειτουργίας του νέου ψηφιακού εργαλείου, θα υπάρξει, σύμφωνα με τον ίδιο, συνεργασία του Υπουργείου με τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τις Δικαστικές Ενώσεις, π.χ. μέσω των Συλλόγων η διάθεση ψηφιακού οδηγού που θα εξηγεί στους δικηγόρους αναλυτικά τα βήματα.

Ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για «δομικές αλλαγές» που εξελίσσονται στη Δικαιοσύνη και σε συνδυασμό με τα ψηφιακά εργαλεία που τίθενται στη διάθεση των συντελεστών της «μπορούν να περάσουν την ελληνική Δικαιοσύνη σε μία άλλη εποχή». Χαρακτήρισε εκ των ων ουκ άνευ τον (νέο) Δικαστικό Χάρτη προκειμένου να προχωρήσει η ελληνική Δικαιοσύνη και παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του, με τις αλλαγές στην Πολιτική Δικονομία, τόνισε χαρακτηριστικά τα εξής:

- Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ως προς τον χρόνο προσδιορισμού υποθέσεων, την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων και την έκδοση αποφάσεων έχει καλύτερα αποτελέσματα από τον μέσο όρο αποτελεσμάτων στις 46 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

- Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, υποθέσεις Εμπορικού και Ενοχικού Δικαίου προσδιορίζονται πλέον στους 7 με 8 μήνες από την κατάθεση αγωγής- από 4,5 χρόνια πριν τις συγκεκριμένες αλλαγές.

Ο υπουργός προανήγγειλε - εξάλλου - αλλαγές στη διοικητική δικαιοσύνη «για να γίνει πιο αποτελεσματική» με ενοποίηση της δικονομίας και νέο χάρτη. Όσον αφορά την αναμόρφωση του κώδικα δικηγόρων επανέλαβε ότι οι όποιες αλλαγές θα γίνουν με απόλυτη συμφωνία τού δικηγορικού σώματος.

Επανερχόμενος στα ζητήματα των νέων τεχνολογιών, ο υπουργός ανέφερε ότι από την καινούργια δικαστική περίοδο θα εισαχθεί σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικασία απομαγνητοφώνησης της δίκης ώστε τα πρόχειρα πρακτικά να τα παίρνουν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι και τα επίσημα σε 1-2 μέρες, ενώ στο νέο διαγωνισμό του φθινοπώρου θα υπάρξει καθολική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τα πρακτικά θα λαμβάνονται άμεσα.

Ακόμη, όπως ανέφερε, με ορίζοντα την επόμενη διετία, ο δικαστής θα έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το βίντεο της δίκης και να ανατρέξει στην κατάθεση ενός μάρτυρα για να ξαναδεί αυτό που δεν μπόρεσε να δει κατά την ζωντανή εξέτασή του, π.χ. αντιδράσεις κ.ά.

Στην ίδια εκδήλωση που διοργάνωσαν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μεταδόθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος - ανάμεσα σε άλλα - τόνισε ότι η Δικαιοσύνη αλλάζει με ταχείς ρυθμούς.