Γ. Φλωρίδης: Κίνηση απελπισίας η επιστροφή Τσίπρα - Ασυζητητί τον υποστηρίζει η διαπλοκή

Ως «κίνηση απελπισίας» χαρακτήρισε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας πως «ασυζητητί τον υποστηρίζει η διαπλοκή».

Ερωτηθείς για τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και κατά πόσο ανησυχεί την κυβέρνηση, ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για «κίνηση απελπισίας» όχι μόνο εκ μέρους του ιδίου, αλλά και από τα «συστήματα» και «συγκροτήματα» της διαπλοκής που τον υποστηρίζουν, όπως είπε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ. «Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε τα συστήματα πώς κινούνται και πώς εκφράζονται. Ασυζητητί τον στηρίζει η διαπλοκή. Τέτοια φροντίδα για έναν ο οποίος δεν έχει πει λέξη όλα αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι κάποιος που δεν έχει πει ούτε μια λέξη και ξαφνικά είναι παντού».

«Είναι μια κίνηση απελπισίας υπό την εξής έννοια: 6 χρόνια τώρα η Αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να συγκροτήσει μια άποψη προγραμματική και πολιτική απέναντι στον Μητσοτάκη και κυρίως, δεν μπόρεσε να αναδείξει ένα πρόσωπο. Όλη η Αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ξεκίνησε ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, άσχετα που σκόρπισε και έγινε το ΠΑΣΟΚ αντ' αυτού. Άρα λοιπόν, το να επιστρέφεις σε ένα πρόσωπο το οποίο δοκιμάστηκε, απέτυχε οικτρά όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει ηττηθεί 6-7 φορές από τον Μητσοτάκη, καταλαβαίνει κάποιος ότι είσαι σε πάρα πολύ μεγάλη απελπισία. Ο Τσίπρας, επειδή δεν συγκροτεί μια άλλη πολιτική πρόταση, επειδή προέρχεται από μαι διακυβέρνηση της χώρας καταστροφική, είναι το μεγάλο δώρο προς τον Μητσοτάκη».

Παράλληλα, όσον αφορά και τις φήμες και για κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός απάντησε ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει κάτι. «Υπάρχουν συστήματα, μην κοροϊδευόμαστε, τα οποία έναν στόχο έχουν, χωρίς να τους νοιάζει η χώρα ούτε ο λαός. Ο στόχος είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Οι τρόποι είναι δυο: είτε να βρεις αντίπαλο που να μπορεί να σταθεί κάπως, είτε τι μπορείς να του κόψεις του Μητσοτάκη. Αυτοί που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης το φωνάζουν κιόλας, ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι, ποια Μέσα διαθέτουν και τι κάνουν».

«Και το πιο επικίνδυνο για τη χώρα είναι ότι δεν έχουν εναλλακτική. Δηλαδή θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, στις επόμενες εκλογές να μην συγκεντρώσει αυτοδυναμία και να πάμε σε μια κυβέρνηση πολυκομματική όπου θα ελέγχονται ως μαριονέτες διάφορα κόμματα από επιχειρηματίες. Έχετε καμία αντίρρηση για αυτό;»

«Ο Τσίπρας έβγαλε όλους τους ποινικούς από τις φυλακές»

Μάλιστα, ως προς τη συζήτηση για τον νόμο Παρασκευόπουλου και την αποφυλάκιση βαρυποινιτών επί ΣΥΡΙΖΑ, συμπλήρωσε ότι ο κ. Τσίπρας το πρώτο 5μηνο της διακυβέρνησης του δυο πράγματα έκανε: έκλεισε τις τράπεζες και έβγαλε όλους τους ποινικούς από τις φυλακές.

«Τον Απρίλιο του 2015 έφεραν τον νόμο Παρασκευόπουλου, με τον οποίον βγήκε από τις φυλακές όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας - δολοφόνοι, βιαστές, ληστές, ναρκωτικά - και ξαναγύρισαν στο έγκλημα αυτοί όλοι. Η αποσυμφόρηση ήταν φαεινή ιδέα της κυβέρνησης Τσίπρα, στην οποία τότε υπερθεμάτισε και πήρε τον λόγο η τότε Πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου».

«Όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα νομοσχέδια, ο υπουργός πάει στον πρωθυπουργό. Αν θέλω να κάνω κάτι, τι το κάνω, μόνος μου; Ετοιμάζω κάτι και το πάω στον Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν ήταν ένα νομοσχέδιο που είχε την έγκριση του κ. Τσίπρα 3 μήνες αφότου ήρθε στην εξουσία. Λες κι ο πρώτος τους καημός εκείνη την περίοδο που καιγόμασταν ήταν αυτός».

«Η υπόθεση των Τεμπών επανέρχεται στις "ράγες" που έπρεπε να είναι από την αρχή»

Για τα όσα λέγονται γύρω από την υπόθεση των Τεμπών μετά και το πόρισμα της Πυροσβεστικής, ο υπουργός επεσήμανε πως έκλεισε πλέον η διαδικασία της ανάκρισης, με τη δικογραφία να έχει πλέον ολοκληρωθεί.

«Ο ανακριτής τώρα κάνει το πόρισμά του και διαβιβάζει τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος πλέον δεν είναι υποχρεωμένος να την πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο και προχωράει άμεσα, ορίζοντας ημερομηνία δίκης», σημείωσε.

«Η υπόθεση επανέρχεται στις "ράγες" που έπρεπε να είναι από την αρχή. Στην πραγματικότητα, η Δικαιοσύνη δεν ξέφυγε ποτέ από τις δικές της ράγες. Άλλοι προσπάθησαν με μια απίστευτη σκευωρία και μια απίστευτη συνωμοσιολογία να εκτρέψουν την υπόθεση αυτή για πολιτικούς σκοπούς».