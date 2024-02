Γ. Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χρειάζεται να είναι δίπλα στους νέους

Ειδική εκδήλωση για το ρόλο της «Φιλικής προς τα παιδιά Δικαιοσύνης», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διακρατικού προγράμματος «Justice Closer to children and their families» με τον διακριτικό τίτλο «JUST Closer» πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης με την παρουσία υπουργών και γενικών γραμματέων και τη συμμετοχή νέων, οι οποίοι εξιστόρησαν την προσωπική εμπειρία της εμπλοκής τους σε ποινικές διαδικασίες,

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης στόχος του προγράμματος, είναι η ενδυνάμωση του σεβασμού των δικονομικών εγγυήσεων και δικαιωμάτων ανηλίκων, που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι σε ποινικές διαδικασίες, μέσα από τις δικές τους προτάσεις και απόψεις, καθώς και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των Επιστημόνων και Επαγγελματιών του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης που συνεργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά.

Στο πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στην πρακτική εφαρμογή της οδηγίας ΕΕ 2016/800, συμμετέχουν έξι εταίροι από τέσσερις χώρες της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και μίλησαν, μεταξύ άλλων, για το σημαντικό ρόλο της «Φιλικής προς τα παιδιά Δικαιοσύνης», ο Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γεώργιος Μαυρωτάς και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Ιωάννης Κατσαρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τόσο οι υπουργοί όσο και οι γενικοί γραμματείς, μεταξύ των άλλων, ανέφεραν:

Ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε:

«Θέλω να συγχαρώ εκ μέρους της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού όλους τους εμφανείς και αφανείς ήρωες γι' αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα. Στα παιδιά, στους γονείς, στην πολιτική ηγεσία, στους εμπνευστές σε όλους όσοι κατάφεραν αυτό το πρόγραμμα να γίνει πραγματικότητα. Για την πατρίδα μας, το μέλλον και η τύχη κάθε παιδιού είναι εθνική υπόθεση και εθνική προτεραιότητα. Συγχαρητήρια και πάλι γι' αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω να μπορέσουμε να το δούμε σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε:

«Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω ιδιαίτερα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά τον Υπουργό Επικρατείας κ. Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Προεδρίας της Κυβερνήσεως συντονίζει όλο το εθνικό πρόγραμμα γι αυτές τις δράσεις, οι οποίες απευθύνονται κυρίως και έχουν ως σκοπό την προστασία των ανηλίκων σε πολλά επίπεδα και με πολλούς τρόπους. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε δεν ήρθαμε να ομιλήσουμε εμείς. Σπεύδω από την αρχή να πω ότι θέλω να εκφράσω εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης θερμές ευχαριστίες σε αυτούς που οργάνωσαν ώστε η Ελλάδα να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, και ιδιαίτερα ο πρώην Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κώτσηρας, τον οποίο κάλεσα να έρθει στην εκδήλωση, αλλά βρίσκεται σε ταξίδι στις ΗΠΑ.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους νέους, αυτούς που έχοντας περάσει μια παραβατική περίοδο και έχοντας δεχθεί αναμορφωτικά μέτρα δέχθηκαν να γίνουν μέντορες σε νεώτερους ανηλίκους, οι οποίοι είναι σε καθεστώς αναμορφωτικών μέτρων. Αυτό είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη λειτουργία και ίσως η πιο σημαντική εμπειρία που μπορεί να έχουν και οι μεν και οι δε και θεωρώ επίσης ότι είναι πάρα πολύ δημιουργικό και πάρα πολύ λυτρωτικό. Γιατί αυτοί που μιλούν με την εμπειρία είναι πολύ σημαντικό να τη μεταβιβάσουν αυτούσια στους νεώτερους, στους πιο μικρούς, οι οποίοι είναι τώρα σε καθεστώς αναμορφωτικών μέτρων και να τους δείξουν ή να τους πείσουν με τον δικό τους τρόπο ότι η ζωή είναι μπροστά τους. Και κυρίως να δουν ότι η Δικαιοσύνη είναι δίπλα τους. Δεν είναι πάνω από αυτούς με το σπαθί της, το οποίο επικρέμεται ως απειλή. Η Δικαιοσύνη είναι δίπλα τους για να δει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τις ανάγκες τους τις δεξιότητες τους, και να μπορέσει να τους βοηθήσει και να τους ανοίξει δρόμους που πρέπει να περπατήσουν όπως το ίδιο είναι και η ελληνική αστυνομία. Για να βοηθήσει και αυτή στο άνοιγμα αυτών των δρόμων. Και βεβαίως η πολιτεία η οποία προσπαθεί να συντονίσει το μεγάλο έργο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα και είμαι εξίσου ευτυχής γιατί πρόσφατα η χώρα μας επιλέχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως μια από τις τρεις χώρες ανάμεσα στις 46, η οποία θα γράψει τα κείμενα για την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων και των εθνικών προγραμμάτων για τη Φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη. Δεν είναι τυχαίο που το Συμβούλιο της Ευρώπης να επιλέγει την Ελλάδα για την συγγραφή αυτών των κειμένων.

Πώς η Δικαιοσύνη μπορεί να γίνει πιο Φιλική προς τα παιδιά; Ακούσαμε τα παιδιά που υπέστησαν κάποια στιγμή αναμορφωτικά μέτρα, πως βρήκαν το δρόμο στην ζωή τους γιατί η δικαιοσύνη στάθηκε κοντά τους, στάθηκε δίπλα τους και ιδιαίτερα πως αυτοί οι νέοι που πέρασαν από αναμορφωτική διαδικασία έγιναν στη συνέχεια μέντορες για ανήλικους παραβάτες που αυτή τη στιγμή είναι υπό αναμορφωτικά μέτρα. Ακούσαμε με έναν αυθεντικό τρόπο τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα, να καλύψουμε κενά, να γίνουμε καλύτεροι ως χώρα. Κράτησα από τα παιδιά αυτά τη φράση «όταν πιάνετε έναν ανήλικο κατηγορούμενο μην του επιτίθεστε αλλά ακούστε τον πρώτα και αυτή ήταν μια κραυγή και προς τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και προς τους λειτουργούς της αστυνομίας και προς όλους μας. Ας τα ακούσουμε. Έχουμε πολλά να μάθουμε, ας φερθούμε με τον τρόπο που πρέπει και νομίζω θα γίνουμε καλύτεροι πολύ σύντομα».