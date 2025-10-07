Γ. Φλωρίδης για τα αιτήματα εκταφής: Η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με πολιτικούς χρόνους

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπεραμύνθηκε των κινήσεων της Δικαιοσύνης αναφορικά με τα αιτήματα εκταφής τονίζοντας πως «η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με πολιτικούς χρόνους, είχε να αντιμετωπίσει κάποια αιτήματα και έστω με έμμεσο τρόπο τα αποδέχτηκε» είπε για τους συγγενείς που ζήτησαν την εκταφη των σορών και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Παράλληλα, στις δηλώσεις του στον Alpha 98,9 υπογράμμισε πως η δικαιοσύνη πρώτα από όλα έπρεπε να προστατεύσει την ανακριτική διαδικασία.

Ερωτηθείς για την τοποθέτηση της προέδρου του Αρείου Πάγου, ο κ. Φλωρίδης δήλωσε πως ήταν σωστή καθώς τα αιτήματα των συγγενών αντιμετωπίστηκαν κατά την ανακριτική διαδικασία και απορρίφθηκαν με συγκεκριμένο σκεπτικό.

Από εκεί και πέρα όπως διευκρίνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης στο δικαστήριο (κατά τη διάρκεια της δίκης) μπορούν να κατατεθούν τα όποια αιτήματα και να εξεταστούν χωρίς να εμποδίζεται η διαδικασία. Επανέλαβε πως η δικαιοσύνη κινήθηκε με ενσυναίσθηση και χωρίς να ξανανοίξει η ανάκριση ανταποκρίθηκε και στα δύο (σ.σ και στο αίτημα εκταφής).

Ο κ. Φλωρίδης άφησε αιχμές για πολιτικούς που επιδιώκουν πολιτικά οφέλη, στο πλευρό του τραγικού πατέρα Πάνου Ρούτσι, και επέμεινε «η μυστικότητα της ανάκριση βολεύει εκείνους που δεν θέλουν να βγει η αλήθεια» είπε για να συμπληρώσει πως «το φως δεν επιτρέπει συνωμοσία».