Στην Ελλάδα θα νοσηλευτούν 18 εγκαυματίες από τη φωτιά σε νυχτερινό κέντρο στη Βόρεια Μακεδονία, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 59 νέοι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 150.

«Μετά το τραγικό δυστύχημα στη Βόρεια Μακεδονία και την τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας το πρωί της Κυριακής, με συντονισμένες ενέργειες των υπουργείων Εξωτερικών, Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και του ΕΚΑΒ, η Ελλάδα ανέλαβε το σύνολο των εγκαυματιών που ζητήθηκαν από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές

«Οι 18 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και σε στρατιωτικά νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», αναφέρεται.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές υπεβλήθη από τη Βόρεια Μακεδονία, αίτημα στο υπουργείο Εξωτερικών για μεταφορά στη χώρα μας τραυματιών από την πολύνεκρη πυρκαγιά.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις εγκαυματίες, νεαρά άτομα, μεταφέρθηκαν διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εγκαυμάτων του νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. Το νοσοκομείο βρίσκεται σε ετοιμότητα να παραλάβει όσα περιστατικά χρειαστεί.

Από τα 59 θύματα, έχουν αναγνωριστεί τα 35. Από αυτούς τους ανθρώπους, οι 31 ήταν κάτοικοι των πόλεων Κότσανι και Στιπ. Το μεσημέρι, νοσηλεύονταν συνολικά 155 τραυματίες, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοφσκι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι νεκροί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κότσανι ήταν ηλικίας από 14 έως 25 ετών, είπε σε ένα τοπικό Μέσο Ενημέρωσης η διευθύντριά του, η Κριστίνα Σεραφιμόφσκα. Από τους τραυματίες, 70 μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, λόγω εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα.

A massive fire tore through a nightclub in North Macedonia's eastern town of Kocani early Sunday, killing 59 people and injuring 155, authorities said. https://t.co/LVV1j8Fdep

Μάλιστα, πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν τις καμένες λαμαρίνες από την οροφή της ντισκοτέκ Pulse, που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία. Τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό της έχουν μαυρίσει από τη φωτιά και τον καπνό.

Νωρίτερα, ο Στογιάντσε Ανγκέλοφ, ο διευθυντής του Κέντρου Κρίσεων, είπε ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη μεταφορά εκείνων που φέρουν βαριά τραύματα σε νοσοκομεία «πολλών ευρωπαϊκών χωρών».

Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους νέοι που πήγαν να παρακολουθήσουν μια συναυλία του δημοφιλούς συγκροτήματος χιπ-χοπ DNK στην ντισκοτέκ Pulse του Κότσανι. Η πόλη αυτή απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα Σκόπια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας, 118 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ οι γειτονικές χώρες προσφέρουν επίσης ιατρική βοήθεια. Το τηλεοπτικό δίκτυο MRT ανέφερε ότι 27 άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο της Κότσανι, ενώ άλλα 23 σε κλινική.

🙏 Nightclub Fire, kills upto 51 people, 155 injured in North Macedonia, Fire was caused during a concert using Pyrotechnics that hit the roof https://t.co/j1bHVpaMCd pic.twitter.com/9sMVpZsCHs