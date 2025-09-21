Φλωρίδης για άρθρο Μαραντζίδη: Παραδέχεται ότι η αναμέτρηση θα είναι Μητσοτάκης ή ένα «μάτσο χάλια»

Με ανάρτησή του στο Facebook απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε άρθρο του Νίκου Μαραντζίδη στην εφημερίδα «Τα Νέα», και στο οποίο λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είναι ξανά πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης, «Όπως καταλαβαίνουμε, σύμφωνα με τον Μαραντζίδη, ο «Γ΄γύρος» θα είναι ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τους πολίτες που επιθυμούν πολιτική σταθερότητα και τους "ένα μάτσο χάλια" που θέλουν να γίνει η Ελλάδα μπάχαλο».

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Φλωρίδη

«Τι κυβέρνηση θέλουμε μετά τον Μητσοτάκη;»

Αυτό το ερώτημα θέτει ο Ν. Μαραντζίδης, σε άρθρο του στα χθεσινά ΝΕΑ.

Αφού εκτιμά με βεβαιότητα ότι μετά τις επόμενες εκλογές ο Μητσοτάκης αποκλείεται να είναι ο Πρωθυπουργός, αρχίζει να εξετάζει τις εναλλακτικές:

- «Ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει, διαλύεται αφού μπήκε νωρίτερα στην περιπέτεια Κασσελάκη,» άρα χάλια.

- «Το ΠΑΣΟΚ που είναι σε περιδίνηση, μάλλον σκέφτεται να γίνει δεκανίκι μιας μετεκλογικής κεντροδεξιάς διακυβέρνησης». Άρα χάλια κι αυτό.

- «Η Κωνσταντοπούλου κόντεψε να γίνει εναλλακτική, αλλά ευτυχώς δεν έγινε», λέει ο Μαραντζίδης. Χάλια κι αυτή.

-Προφανώς «χάλια» και οι άλλοι της Αριστεράς.

Άρα, λέει ο Μαραντζίδης, χρειαζόμαστε μια «νέα μεταπολίτευση…ώστε ο Γ’ γύρος να είναι ο τελικός!»

Όπως καταλαβαίνουμε, σύμφωνα με τον Μαραντζίδη, ο «Γ΄γύρος» θα είναι ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τους πολίτες που επιθυμούν πολιτική σταθερότητα και τους «ένα μάτσο χάλια» που θέλουν να γίνει η Ελλάδα μπάχαλο.

Όντως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση!