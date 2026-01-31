«A few moments later»: Ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκη από την επίσκεψη στο Ζάγκρεμπ για την συνάντηση των ηγετών του ΕΛΚ

Bίντεο από την επίσκεψή του στο Ζάγκρεμπ για την συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ανήρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media, με την φράση «Α few moments later».

Στην ανάρτηση ξεχωρίζουν στιγμιότυπα από τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με Ευρωπαίους ηγέτες, παρεμβάσεις και παρασκηνιακές στιγμές από τη σύνοδο, με επίκεντρο τις πολιτικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες της Ευρώπης.

Χαρακτηριστικό είναι το σημείο του βίντεο στο οποίο ο πρωθυπουργός συνομιλεί με έναν συμμετέχοντα στις εργασίες του ΕΛΚ, ο οποίος φορούσε γραβάτα με την ελληνική σημαία.

