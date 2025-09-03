Ευρωβαρόμετρο: Το 66% των Ελλήνων πιστεύουν ότι η χώρα ωφελείται από τη συμμετοχή στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εαρινού Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, το 77% των πολιτών στην Ελλάδα και το 68% των Ευρωπαίων θέλει να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ για την προστασία τους από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας. Εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ ζητούν από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν από κοινού τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, ενώ με ευρεία πλειοψηφία οι Ευρωπαίοι (77%), αλλά και οι Έλληνες (81%) πιστεύουν ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να υπερασπιστεί τη θέση της σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό.

Η έρευνα καταγράφει τις υψηλές προσδοκίες των πολιτών από την ΕΕ και τον προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας, μετά το 2027, με την πλειοψηφία να ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευθύνη, κοινή δράση, διαφάνεια και επενδύσεις σε τομείς ουσιαστικής σημασίας.

Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε μια ασταθή γεωπολιτική συγκυρία

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 68% των πολιτών θεωρεί πως η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της στην προστασία των πολιτών της από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμα υψηλότερο στην Ελλάδα αγγίζοντας το 77%, ενώ στην Κύπρο φτάνει στο εντυπωσιακό 91%.

Επιπλέον, εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ και το 92% των Ελλήνων πολιτών ζητούν μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών, ενώ αντίστοιχα, το 77% των Ευρωπαίων και το 81% των Ελλήνων εκτιμούν πως η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να υπερασπιστεί τη θέση της στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Προτεραιότητα στην άμυνα και την ασφάλεια

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι πολίτες έχουν υψηλές προσδοκίες από την ΕΕ και τον προϋπολογισμό της για την περίοδο μετά το 2027. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες της έρευνας, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια (37%), καθώς και στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία (32%) προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στον κόσμο και να προσαρμοστεί στο τρέχον πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία προκρίνουν οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα (38%), με την άμυνα και την ασφάλεια να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση (32%).

Όσον αφορά τα θέματα στα οποία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες αναφέρουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης (41%), την άμυνα και την ασφάλεια (34%), καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%). Την πρώτη θέση στην Ελλάδα με ποσοστό 49% μοιράζονται η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αφενός και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης αφετέρου, και ακολουθεί η ανάγκη περισσότερης υποστήριξης για τη δημόσια υγεία (44%). «Το Κοινοβούλιο πήρε το μήνυμα και τώρα πρέπει να επενδύσουμε σε ό,τι έχει σημασία και να φανούμε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας.

Χρηματοδότηση και διαφάνεια

Σημαντική είναι η υποστήριξη των πολιτών προς τη χρηματοδότηση κοινών ευρωπαϊκών έργων με το 78% των Ευρωπαίων, το 82% των Ελλήνων και το 87% των Κυπρίων να ζητούν από την ΕΕ να επενδύει συλλογικά σε τομείς στρατηγικής σημασίας, παρά να βασίζεται στις εθνικές κυβερνήσεις.

Παράλληλα, η διαφάνεια στη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αποτελεί βασική απαίτηση των πολιτών. Το 91% των Ευρωπαίων, το 96% των Ελλήνων και το 94% των Κυπρίων πιστεύουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα εργαλεία για να ελέγχει τις δαπάνες της ΕΕ.

Επιπλέον, το 85% των Ευρωπαίων, και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 50% σε κάθε χώρα της ΕΕ, συμφωνεί ότι θα πρέπει να χορηγούνται κονδύλια στα κράτη μέλη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές. Με τη θέση αυτή συμφωνεί το 95% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα.

Η ΕΕ και ο αντίκτυπος στην καθημερινότητα

Στην Ελλάδα, το 83% των πολιτών δηλώνει ότι οι δράσεις της ΕΕ επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, με το 34% να αξιολογεί αυτόν τον αντίκτυπο ως «θετικό», το 38% «ουδέτερα» και το 28% «αρνητικά». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 72% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της ΕΕ στην καθημερινή ζωή, με περίπου τους μισούς να τον θεωρούν «θετικό» το 31% «ουδέτερο» και το 18% «αρνητικό».

Η έρευνα για το Εαρινό Ευρωβαρόμετρο του 2025 μεταξύ 5 και 29 Μαΐου, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, φέρνει στην επιφάνεια τον παράγοντα σταθερότητας που προσφέρει στους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, το 66% των Ελλήνων και το 73% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η χώρα τους ωφελείται από τη συμμετοχή τους στην ΕΕ. Για τους Έλληνες, οι κύριοι λόγοι που αναφέρονται είναι η συμβολή της ΕΕ στην προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας (45%), η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών (34%) και το ότι η ΕΕ δίνει στον ελληνικό λαό δυνατότερη φωνή στον κόσμο (34%). Αντίστοιχα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι βασικότεροι λόγοι είναι η ειρήνη και η ασφάλεια (37%), η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατών (36%) και η οικονομική ανάπτυξη (29%).