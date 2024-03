Το «ευχαριστώ» Ζελένσκι στον Κυρ. Μητσοτάκη για τη γενναία επίσκεψή του στην Οδησσό

Η επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στην Οδησσό και οι διευρυμένες συνομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρέθηκαν στο επίκεντρο των γεγονότων.

Σε ανάρτηση που έκανε Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα X ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υποστήριξή του και τη γενναία επίσκεψή που πραγματοποίησε στην Οδησσό.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανάφερε επίσης ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη Ρωσία να μπορεί να εκφοβίζει τις χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί από κοινού.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σας ευχαριστώ για τη σταθερή υποστήριξή σας και τη γενναία επίσκεψή σας στην Οδησσό, αγαπητέ κ. Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα. Μπορούμε να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού».

I was in Odessa yesterday with President @ZelenskyyUa when a Russian ballistic missile hit the port during our visit to the facility. I think we all have a message for the Kremlin: We shall not be intimidated. We will continue to support Ukraine for as long as it takes. #EPP2024 pic.twitter.com/yPPDQsefv9