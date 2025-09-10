Κυρ. Μητσοτάκης σε φον ντερ Λάιεν: Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του την Τετάρτη στο X ευχαρίστησε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία επιβράβευσε τους Έλληνες πυροσβέστες που συμμετείχαν με αυτοθυσία στη μάχη κατά των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ισπανία.

Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ανέφερε: «Σας ευχαριστώ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην καλύτερη εκδοχή του — ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε».

Thank you, @vonderleyen, for honoring our brave Greek firefighters who stood by Spain this summer. Their courage embodies the spirit of European solidarity at its best — united we protect, united we prevail. pic.twitter.com/7R2KMxduJD — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 10, 2025

Η Πρόεδρος της Κομισιόν τίμησε τους Έλληνες δασοκομάντος που έσωσαν χωριό από τις φωτιές στην Ισπανία

Τους Έλληνες πυροσβέστες που συμμετείχαν με αυτοθυσία στη μάχη κατά των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ισπανία επιβράβευσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τίμησε τους Έλληνες δασοκομάντος που, μεταξύ άλλων, συνέβαλαν καθοριστικά στο να σωθεί το ισπανικό χωριό Τζενέστοσο, κάνοντας ειδική ευχαριστήρια αναφορά στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρών στην αίθουσα, εκπροσωπώντας τους Έλληνες πυροσβέστες, ήταν ο υποπυραγός Νικόλαος Παΐσιος, επικεφαλής της ομάδας 20 δασοκομάντος η οποία εστάλη στην Ισπανία τον Αύγουστο και συμμετείχε στις επιχειρήσεις στη βόρεια επαρχία Αστούριας.

«Το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι «επί πέντε μέρες οι 20 Έλληνες στέκονταν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους», ώστε να προστατευθεί το Τζενέστοσο.

«Πάλευαν μέρα και νύχτα και στο τέλος μαζί κατάφεραν να τιθασεύσουν τη φωτιά και το χωριό σώθηκε», συνέχισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας «ήρωες» τα μέλη της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων που έστειλε η Αθήνα.

Μετά την αναφορά της φον ντερ Λάιεν το ακροατήριο στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής σηκώθηκε από τις θέσεις του και χειροκρότησε θερμά, επί πολλή ώρα, τον Έλληνα υποπυραγό και τους συναδέλφους του.

Κατά την ομιλία της η επικεφαλής της Κομισιόν υπενθύμισε ότι περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών έχουν γίνει στάχτη φέτος στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά κάθε χρόνο τις συνθήκες δυσκολότερες και πιο επικίνδυνες. «Πρέπει να εντείνουμε δραστικά τις προσπάθειές μας στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή», σημείωσε, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο.

Ειδικά στην Ισπανία, οι καμένες εκτάσεις από τις αρχές του έτους ξεπερνούν τα 3,8 εκατομμύρια στρέμματα, τη στιγμή που ο μέσος όρος της τελευταίας 20ετίας στην ιβηρική χώρα δεν ξεπερνά τα 700.000 στρέμματα.