Επίθεση της Κ. Βουτσινά στην Καρυστιανού: Σας απαγορεύω να αναφερθείτε ξανά στον αδελφό μου, είστε πολιτικός

Αντιδράσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών έχει προκαλέσει το βίντεο που ανάρτησε η Μαρία Καρυστιανού στο Facebook για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και περιλαμβάνει εικόνες από το δυστύχημα, ηχητικά ντοκουμέντα, πλάνα αρχείου αλλά και το αίτημα της ίδιας της κας Καρυστιανού για Δικαιοσύνη μαζί κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου.

Η Κατερίνα Βουτσινά, που έχασε τον αδελφό της Γιάννη Βουτσινά στο τραγικό δυστύχημα, με ανάρτησή της εξέφρασε την αντίθεσή της στη δημοσίευση του εν λόγω βίντεο, απαγορεύοντας στην κα Καρυστιανού να αναφερθεί ξανά σε 57 θύματα, «καθότι πλέον είναι πολιτικός». Προειδοποίησε δε ότι αν δεν εισακουστεί, θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57. Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορά σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλόγου σας, καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστώ. Διαφορετικά θα κινηθώ νομικά. Σας ευχαριστώ» έγραψε η κα Βουτσινά.