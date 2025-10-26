Επίθεση με τρικάκια και ανάρτηση πανό στο γραφείο του Χρ. Κέλλα από τον Ρουβίκωνα

Επίθεση με τρικάκια και ανάρτηση πανό στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, από μέλη του Ρουβίκωνα, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 15 μέλη της αναρχικής οργάνωσης κινήθηκαν πεζοί στον πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές.

Τα μέλη έγραψαν συνθήματα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, η οποία έχει επιβαρύνει την παραγωγή των κτηνοτρόφων.