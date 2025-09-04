Επίσκεψη Σ. Βολουδάκη σε δομές φιλοξενίας στη Β. Ελλάδα

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,Σέβη Βολουδάκη, πραγματοποίησε επισκέψεις στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Διαβατών, στην Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων 'Ασυλο Βαγιοχωρίου και στο Κέντρο Ημέρας «ΠΥΞΙΔΑ» στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την επίσκεψή της στο ΚΥΤ Διαβατών, ενημερώθηκε αναλυτικά για τις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης, και συνομίλησε με τον διοικητή, καθώς και με εργαζόμενους του κέντρου.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων 'Ασυλο Βαγιοχωρίου, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βόλβης κ. Λιάνα, το διοικητή και το προσωπικό της δομής, και ενημερώθηκε για τις διαδικασίες καθημερινής λειτουργίας και τις δραστηριότητες των ανθρώπων και ειδικότερα των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται εκεί.

Επισκέφθηκε, επίσης, το Κέντρο Ημέρας «Πυξίδα», όπου παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρονται σε ασυνόδευτους ανηλίκους και νεαρούς ενήλικες.

Η κ. Βολουδάκη αναφέρθηκε στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του υπουργείου, όπως τη νέα ΚΥΑ για τη διαπίστωση της ανηλικότητας σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, καθώς και το Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Επίσης, αναφέρθηκε στους στόχους του νέου νόμου, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, είναι η άμεση ενημέρωση προς όσους αιτούνται άσυλο ότι, σε περίπτωση που η αίτησή τους απορριφθεί, τότε θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη. Αυτό αφορά κυρίως όσους δεν πληρούν τα κριτήρια για αναγνώριση προσφυγικού προφίλ και αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών εθελούσιας επιστροφής.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε: «Η προστασία και η φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων αποτελεί υπόθεση ευθύνης και ανθρωπιάς για την Πολιτεία. Έχουμε διασφαλίσει ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε στήριξη και ευκαιρίες για ένταξη και ανάπτυξη. Παράλληλα, στις Ελεγχόμενες Δομές παρέχεται φροντίδα και υποστήριξη στους ενήλικες αιτούντες άσυλο. Το υπουργείο θα συνεχίσει να ενισχύει κάθε δράση που συμβάλλει στην προστασία με υπευθυνότητα και συνέπεια.»