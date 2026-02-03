Επίσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη στα Ιωάννινα για το πρώτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ιωάννινα για το πρώτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ομιλία του σε εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά, στις 11:00 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε συζήτηση με αντικείμενο την κοινωνική πολιτική, στο πλαίσιο του 1ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στα Ιωάννινα.

Κατά την παρουσία του στην πόλη των Ιωαννίνων, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το νέο Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου.

