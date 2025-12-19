Επίσκεψη Ά. Γεωργιάδη στην Ουάσινγκτον - Επαφές με Αμερικανούς επενδυτές για ενίσχυση του τομέα της υγείας

Η συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καθώς και η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στον τομέα της υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που είχε στην Ουάσινγκτον ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.



Ο κ. Γεωργιάδης συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Καπιτώλιο με βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνοϊσραηλινής Συνεργασίας στο Κογκρέσο (Congressional Hellenic Israel Alliance Caucus).

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Μπραντ Σνάιντερ, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Μόργκαν Γκρίφιθ, ενώ παρούσα ήταν και η Τζούλι Ρέιμαν, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC).

Η συζήτηση, μεταξύ άλλων, επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν πρωτότυπες θεραπείες που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην προοπτική υλοποίησης αντίστοιχων κλινικών μελετών στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε επίσης με τον επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιο, με αντικείμενο την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας και την προσέλκυση σχετικών αμερικανικών επενδύσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Κράτσιος εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήτησε ενημέρωση για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη δημιουργία μεγάλου κέντρου δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία.



Τέλος, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το ANU the Museum of the Jewish People. Όπως δήλωσε σε σχετική ανάρτησή του στο Χ:



«Θαυμάζουμε το κράτος του Ισραήλ για τα επιτεύγματά του, για τη Δημοκρατία του, για το σθένος του, για τις Αξίες του, διότι έχουμε αρχαίους δεσμούς μαζί του και διότι και εκείνο στηρίζει παντού την Ελλάδα. Ο αντισημιτισμός στη Χώρα μας δεν έχει θέση και θα τον ξεριζώσουμε».