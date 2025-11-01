Επίσκεψη Αδ. Γεωργιάδη στα νοσοκομεία της Λάρισας: Το ΕΣΥ έχει σήμερα περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές από ποτέ

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε τη Λάρισα, μετά την παρουσία του στον Βόλο, προκειμένου να επιθεωρήσει τις υποδομές και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στα δύο νοσοκομεία της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ο υπουργός, σε δηλώσεις του, στάθηκε ιδιαίτερα στο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει εγκατασταθεί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), αλλά και στην πρόοδο των εργασιών για τα νέα Τμήματα του νοσοκομείου.

«Επισκέπτομαι σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί ήθελα να δω από κοντά τη λειτουργία του συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης στα ΤΕΠ για τη διαλογή των ασθενών. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά και το παρακολουθώ στενά, γιατί θέλουμε να το περάσουμε σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ο δεύτερος λόγος της επίσκεψής μου είναι η επιθεώρηση των εργασιών στα νέα ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Είναι ένα μεγάλο έργο, όχι γιατί πραγματοποιείται σε 1.000 τ.μ., αλλά γιατί ανανεώνεται όλος ο τεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου, ενώ στη συνέχεια τα προσωρινά ΤΕΠ θα μετατραπούν σε ΤΕΠ Παίδων», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στα αιτήματα για κάλυψη κενών θέσεων που δέχθηκε από γιατρούς τόσο στον Βόλο όσο και στη Λάρισα, επισημαίνοντας: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει σήμερα περισσότερους γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό από ποτέ. Οι γιατροί και διοικητές ζητάνε μόνιμους, αλλά το κράτος μας έχει όριο ετήσιων προσλήψεων που δεν μπορώ να ξεπεράσω. Τα κενά, όμως, είναι πολύ λιγότερα από παλιά».

Η επίσκεψη του υπουργού ολοκληρώθηκε με αυτοψία στους χώρους του Νοσοκομείου και συναντήσεις με το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία για την παρακολούθηση των εξελίξεων στα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.