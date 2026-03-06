Επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη - Μ. Αμπάς: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Eurokinissi / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη - Μ. Αμπάς: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

06/03/2026 • 15:54
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή. 

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

