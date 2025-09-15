Επέμβαση Μαξίμου για το μεταναστευτικό: Άμεση μεταφορά εκατοντάδων ατόμων από την κυβέρνηση

Η μεταφορά εκατοντάδων μεταναστών από τη ,Κρήτη προς την ηπειρωτική Ελλάδα συμφωνήθηκε τη Δευτέρα από την κυβέρνηση.

Τα επιχειρησιακά δεδομένα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, και ο αρχηγός του Λιμενικού, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε ότι το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία θα αναλάβουν τη μεταφορά περίπου 600-700 μεταναστών σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα, με στόχο την αποφόρτιση της κατάστασης στην Κρήτη.

Η όλη επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε, με περίπου 500 μετανάστες, και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο, μειώνοντας σχεδόν κατά το ήμισυ τον αριθμό των παράνομων μεταναστών στο νησί.