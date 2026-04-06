Άγριος καυγάς Πολάκη - Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω εγώ, δεν θα πετάγεσαι!» - «Πού πήγαν τα μαύρα;»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το μεσημέρι της Δευτέρας ανάμεσα στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη και τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, με φόντο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή.

Αρχικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή το διάγγελμά του, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη: «Από πού είναι το πτυχίο σου, Λαζαρίδη; Τι πτυχία δίνει;», τον ρώτησε.

Τότε ο κ. Λαζαρίδης πέρασε στην αντεπίθεση και άφησε βαρύτατες αιχμές κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Σαπίλα και βαθύ κράτος… Αυτά είστε. Κύριε Πολάκη, βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς. Είχατε δίπλα βιβλία όταν ήσουν δήμαρχος – ένα για τα άσπρα και ένα για τα μαύρα. Τι τα κάνατε; Πού τα πήγατε; αφήστε τα αστεία. Πού πήγαν τα λεφτά που τρώγατε;» του είπε.

Η ένταση συνεχίστηκε με τον κ. Πολάκη να απαντάει: «Εγώ σε προκάλεσα για το πτυχίο σου και δεν απαντάς. Να πας μια βόλτα στα Σφακιά να δεις τι έκανα εγώ… Να δεις τι έκανα όταν Σαμαράς και Βενιζέλος…ΣΚΑΣΜΟΣ, Λαζαρίδη! Τώρα μιλάω εγώ, δεν θα πετάγεσαι!».

Κάπου εκεί παρενέβη ο προεδρεύων Γιώργος Λαμπρούλης, ο οποίος υποστήριξε ότι «είναι απαράδεκτες αυτές οι εκφράσεις. Δεν θα το κάνουμε αρένα». Παρόλα αυτά η ένταση συνεχίστηκε ακόμη και εκτός μικροφώνου. «Άντε μπράβο, έφαγες μαύρα λεφτά» φέρεται να είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης εκτός μικροφώνου.

Την ίδια στιγμή ο κ. Πολάκης φάνηκε να λέει «αμόρφωτε...αμόρφωτος είσαι. Πες μας πού είναι το πτυχίο σου και μετά ξαναμίλα. Αρκετά σας χαϊδέψαμε εσάς τους χούλιγκαν».

