Ενδοκυβερνητικό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου επρόκειτο να συζητηθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Καιρίδης, αντέδρασε έντονα όταν αντιλήφθηκε την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, με τον παριστάμενο υφυπουργό Θανάση Δαβάκη, να μην αφήνει αναπάντητη την αντίδραση του κ. Καιρίδη.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο Δημήτρης Καιρίδης φώναξε: «Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 301 άρθρων. Είναι απαράδεκτο που δεν ήρθε. Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του».



Τότε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας του αποκρίθηκε σε έντονο ύφος: «Πως κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό. Είμαι Υφυπουργός και είμαι εγώ εδώ» του είπε. Η απάντηση του κ. Δαβάκη δεν φάνηκε να πείθει τον Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος επέμεινε στα λεγόμενά του, με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας να του απαντάει σε οργισμένο ύφος: «Σε ανακαλώ στην τάξη».

Με την έναρξη της συνεδρίασης οι «γαλάζιοι» βουλευτές Άγγελος Συρίγος και Γιάννης Οικονόμου τάχθηκαν με την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εν αντιθέσει με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να τάσσονται υπέρ του Δημήτρη Καιρίδη.

Μάλιστα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε on camera: «Κύριε Πρόεδρε απευθύνομαι σε εσάς. Κύριε πρόεδρε όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μίας προκατάληψης στη διαδικασία και με ύφος κεντρισμένο με ρωτήσατε "Που είναι ο υπουργός;". Όπως ξέρετε ο υπουργός συνεπικουρείται από τον υφυπουργό. Ο Υφυπουργός αναπληρώνει και έχει γίνει κατ επανάληψη. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Σαφώς το νομοσχέδιο έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα.Λυπούμαι για την θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε με τη στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί. Λυπούμαι κ. πρόεδρε για τη συμπεριφορά σας. Είναι όλο το υπουργείο Άμυνας εδώ». Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτήν την ώρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε πτήση για το Βελιγράδι.